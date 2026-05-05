Subastan una antigua y misteriosa isla artificial en el Báltico

Una isla artificial y antigua estación de desmagnetización, construida durante la época de la extinta República Democrática Alemana (RDA) en el mar Báltico alemán, fue puesta a subasta este lunes. La oferta incluye la isla, el edificio en ruinas que albergaba a los pocos marineros destinados allí, y presenta un precio inicial de 39.000 euros (aproximadamente 46.000 dólares).

La estación, ubicada en Lauterbach y perteneciente a la Armada del Ejército Popular Nacional (NVA) —las Fuerzas Armadas de la RDA—, fue levantada alrededor de 1954 sobre unos 600 pilotes de madera instalados a una profundidad cercana a los 10 metros. La isla cuenta con una superficie total, terrestre y acuática, de aproximadamente 710 metros cuadrados, mientras que su área útil es cercana a los 250 metros cuadrados.

Durante el período de la RDA, esta instalación servía para neutralizar los campos magnéticos de los barcos, con el fin de protegerlos de minas magnéticas. Sobre la plataforma hay un edificio que albergaba viviendas y una sala de máquinas, descritos en el informe de la sociedad anónima Subastas Inmobiliarias del Norte de Alemania (NGDA) como “espartanos, pero funcionales”. Según el documento, “la extravagante isla está construida sobre una plataforma de hormigón con encofrado de placas de hierro y revestimiento de tablones de madera”.

El estado del complejo es precario debido a la acción de la naturaleza, excrementos de aves y actos de vandalismo. El informe señala la presencia de grietas por asentamiento, piezas de acero oxidadas, ventanas destrozadas y crecimiento de algas en las paredes. Por esta razón, la NGDA advierte que no es posible realizar visitas al lugar y resalta que no se requiere certificado de eficiencia energética.

La antigua estación de desmagnetización Isla Ostervilm se encuentra cerca de la isla de Rügen, entre la península de Reddevitz y a unos tres kilómetros al este de la isla de Vilm, en la costa sur del Báltico occidental, dentro de la laguna de Greifswald y en el interior de una reserva de la biosfera. El acceso a la isla solo es posible por vía marítima.

En la isla también se encuentra una escultura de Gerhard Benz: una campana de cerámica de aproximadamente 1,3 toneladas, creada en 1995 para el festival River Art de Belgrado, que forma parte de la oferta y puede ser adquirida junto con la propiedad.

Agencia EFE.

GML