«Su liberación será cuestión de días»: la esposa de Nahuel Gallo se mostró esperanzada en su retorno tras más de un año preso en Venezuela

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por el régimen chavista en Venezuela, se mostró esperanzada en su liberación, en medio del proceso que lleva adelante la presidenta de ese país, Delcy Rodríguez, y la posibilidad de que se otorgue una amnistía a todos los presos políticos en la nación caribeña.

«Hasta el momento la situación de Nahuel sigue siendo la misma desde hace 422 días. Aún permanece en situación de desaparición forzada en Venezuela, no tiene asistencia consular, de abogados, ni el derecho de comunicarse con su familia. Es una violación de los derechos humanos y del debido proceso», afirmó María Alexandra Gómez en diálogo con Radio Splendid.

A pesar de esto, la mujer se mostró esperanzada en que durante los próximos días se produzca la liberación del oficial de Gendarmería, que va rumbo a cumplir 14 meses preso.

«He tenido comunicación directa con personas del Gobierno (argentino), sé que están trabajando, y que van a hacer todo lo posible para que esto termine pronto. Pero las decisiones las toman desde Caracas», agregó.

En este sentido, remarcó que la buena relación de la Casa Rosada con el presidente Donald Trump den un resultado positivo respecto a la situación de su esposo.

«Las buenas relaciones que tiene Argentina con Estados Unidos van a dar un paso satisfactorio para que sea cuestión de días su retorno», enfatizó.

El lunes, se confirmó la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien permanecía detenido desde noviembre de 2024 en el centro de detención y torturas del chavismo conocido como el Helicoide.

Días atrás, Delcy Rodríguez anunció que la Asamblea Nacional debatirá un proyecto de amnistía para los presos políticos y también anunció le cierre del temido centro de detención y tortura conocido como el Helicoide.

El gobierno argentino llevó adelante el reclamó ante los foros internacionales por Gallo, que está preso desde el 8 de diciembre de 2024, cuando lo detuvieron al pasar por tierra la frontera desde Colombia a Venezuela.

La dictadura de Nicolás Maduro lo acusó de «espionaje» y «terrorismo», y también de querer matar a Delcy Rodríguez. La ex vicepresidenta fue elegida sucesora del dictador, detenido en Venezuela el 3 de enero por un comando militar enviado por Donald Trump. Está preso en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores.

«El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad», expresó el canciller Pablo Quirno.