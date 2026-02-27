Su hija murió en un choque de un BMW en Córdoba y piden saber cómo fueron sus últimas horas de vida

El conductor también falleció en el accidente y hay otra chica en coma. La familia asegura que no puede cerrar el duelo porque aún no tiene respuestas sobre lo ocurrido.



El domingo 15 de febrero la vida cambió para siempre para Silvana y Lalo, los padres de Micaela Godoy. La joven de 23 años murió en un choque en la ciudad de Córdoba mientras viajaba en un auto BMW.

El vehículo que era manejado por otro chico de la misma edad se estrelló contra una columna de hormigón. El conductor y Micaela murieron en el acto. Otra joven que viajaba en el vehículo permanece en estado crítico.

Micaela era oriunda de Río Cuarto y se había mudado a Córdoba capital para estudiar Ingeniería Biomédica. Según sus padres, no conocía a las personas que iban en el auto, salvo a una amiga, quien hoy está en coma.

Silvana, mamá de la joven, relató al medio riocuartense Sin Libreto Producciones el desconcierto y el dolor que atraviesan desde el día del accidente.

“Fue en un auto que no conocemos la patente y con personas que ella no conocía, por lo tanto no sabemos en qué circunstancias estaba en ese auto. Solo conocía a una chica que está muy grave. Nadie nos ha llamado para informarnos nada, no sabemos nada”, expresó.

La mujer contó que viajaron de urgencia desde Río Cuarto tras enterarse del choque. “Salimos volando a Córdoba pensando que estaba en un estado estable. En el camino se me ocurre llamar al celular de ella y me atiende un policía y me dijo: ‘Señora, venga a retirar el cuerpo de su hija a la morgue’”, relató con la voz quebrada.

“De esa manera seguimos viaje. En el peaje nos frenaron porque íbamos a mucha velocidad. Yo iba descompuesta, mi marido con un ataque de nervios. Y nunca nadie se comunicó con nosotros”, agregó.

La familia asegura que todavía no recibió información oficial sobre los resultados de la autopsia y que aún no se les ha permitido realizar un funeral.

“Nuestra hija está en una fosa con una chapa arriba. No tenemos respuestas y no podemos terminar con esto que tanto necesitamos. Encima de la pérdida estamos sometidos a que nadie nos dé una respuesta”, concluyó la madre.