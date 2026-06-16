Stranger Things: los creadores de la serie preparan una misteriosa película para cines en 2028

Los creadores de *Stranger Things*, Matt y Ross Duffer, han elegido su primera película bajo el contrato de cuatro años que firmaron con Paramount, tras su salida de Netflix.

Los hermanos Duffer escribirán y dirigirán este proyecto cinematográfico, que todavía no tiene título pero ya cuenta con fecha de estreno: será el 3 de noviembre de 2028, dentro de casi dos años y medio.

Esta fecha es estratégica, ya que corresponde a un viernes y coincide con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un feriado tradicionalmente favorable para los estrenos comerciales de Hollywood.

Por el momento, los detalles de la trama se mantienen en estricto secreto.

Desde 2022, los Duffer también son responsables de su propia productora, Upside Down Pictures, dirigida junto a su socia Hilary Leavitt. Sin embargo, a pesar de su nombre, la compañía aún no ha producido ninguna película.

En televisión, los hermanos han llevado adelante la quinta y última temporada de *Stranger Things* para Netflix, así como la obra *Stranger Things: The First Shadow*, una precuela escrita por Kate Trefry basada en una historia original de los Duffer y otros colaboradores. La obra explora la vida de Henry Creel antes de convertirse en Vecna y se estrenó en Londres en diciembre de 2023, llegando luego a Broadway en abril de 2025, donde obtuvo cuatro premios Tony. El joven actor irlandés Louis McCartney protagonizó ambas versiones, siendo nominado al Tony como mejor actor.

Además, Upside Down Pictures produjo la serie *The Boroughs* para Netflix, estrenada en mayo pasado, que combina ciencia ficción, comedia y terror, con un elenco encabezado por Alfred Molina, Alfre Woodard y Geena Davis.

Tras la conclusión de *Stranger Things*, los Duffer dejaron Netflix para firmar un contrato exclusivo de cuatro años con Paramount, que contempla proyectos para cine, televisión y plataformas de streaming, con un enfoque en la producción de películas ambiciosas y de gran envergadura.

Este acuerdo también les permite reunirse con antiguos colaboradores de Netflix que ahora trabajan en Paramount, como Cindy Holland y Matt Thunell, quienes apoyaron a los hermanos desde sus inicios en 2015.

Los Duffer llegaron a Paramount con la intención clara de dirigir su primera película en más de una década. La duración de varios episodios de *Stranger Things* se acerca a la de un largometraje, y su estilo es eminentemente cinematográfico. De hecho, el episodio final de la serie se estrenó en cines en Estados Unidos.

La ópera prima de los Duffer, *Hidden*, fue estrenada en Estados Unidos el 15 de septiembre de 2015, mientras preparaban la primera temporada de *Stranger Things*. La película —que sólo se proyectó en Brasil dentro de Sudamérica— estuvo protagonizada por Alexander Skarsgård y Andrea Riseborough, y narra la experiencia de una familia atrapada en un refugio antibombas durante 301 días, hasta que un giro inesperado cambia el curso de los acontecimientos.

Al unirse a Paramount, los hermanos Duffer, ahora de 42 años, destacaron en un comunicado que trabajar con un estudio con una trayectoria tan legendaria en Hollywood es “un privilegio que no se toman a la ligera”.

Cabe recordar que Paramount ganó la puja por la adquisición de Warner Bros., superando a Netflix con una oferta de 111.000 millones de dólares. Sin embargo, la fusión aún no cuenta con la aprobación oficial, ya que está pendiente el análisis de organismos regulatorios en Estados Unidos y la Unión Europea.