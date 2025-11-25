Stranger Things 5 – Volumen 1 en Netflix: horario de estreno por país este 26 de noviembre, episodios, cast y de qué trata la temporada final de la serie

¡CÓDIGO ROJO, NERDS! Agarren sus bicicletas y prepárense, porque el final de Hawkins se acerca. Tras años de teorías, esperas angustiosas y el escalofriante desenlace de la cuarta temporada, el fenómeno global de Netflix, Stranger Things, se prepara para decir adiós con su quinta y última entrega.

Esta no es una temporada cualquiera; es la culminación de una saga que capturó la imaginación del mundo, convirtiendo a un grupo de jóvenes nerds en héroes interdimensionales y a un pueblito de Indiana en el epicentro de conspiraciones durante la Guerra Fría y una batalla cósmica.

La temporada 5 de Stranger Things desencadenará un enfrentamiento definitivo contra las fuerzas oscuras que Vecna y el Mind Flayer (Desuellamentes). Los hermanos Duffer han prometido un regreso a la esencia de la primera parte, pero con la escala épica que el drama merece. Prepara tus walkie-talkies, ten listo tu mixtape de The Cure y afina tus sentidos, porque la primera parte del volumen final de Stranger Things está a punto de llegar a tu pantalla.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5, Vol. 1 en Netflix?

Marca el calendario y prepara tu refugio anti-Demogorgons: la temporada 5 de Stranger Things dividirá su lanzamiento en tres grandes eventos.

El esperado Volumen 1 de la temporada final se estrenará en la plataforma de streaming el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025.

No obstante, como un regalo macabro de Navidad, el resto de la temporada se dividirá de la siguiente manera:

Volumen 2: tres episodios adicionales que llegarán a Netflix el jueves 25 de diciembre de 2025 (Navidad).

Episodio Final: el cierre épico, tendrá una duración cercana a las dos horas y tendrá proyecciones en cines selectos a nivel mundial, se lanzará el miércoles 31 de diciembre de 2025 (Nochevieja).

¿A qué hora sale Stranger Things 5, Vol. 1 en Netflix? Los horarios de estreno por país

Los estrenos de Netflix siguen un patrón basado en la hora estándar del Pacífico (PST). Para que no pierdas ni un segundo, la serie estará disponible simultáneamente en todo el mundo a partir de las 5 p.m. PST / 8 p.m. EST.

De izquierda a derecha: Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) Joe Keery (Steve Harrington), Charlie Heaton (Jonathan Byers) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson). Foto: Netflix

Aquí tienes la guía horaria para que puedas organizar tu maratón de Stranger Things:

Estados Unidos: 5:00 PM (PST) / 8:00 PM (EST).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 PM

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 PM

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 PM

España: 2:00 AM (27 de noviembre).

La conclusión de la saga de Hawkins estará compuesta por ocho episodios en total. Como la temporada final de Stranger Things se dividirá en 3 volúmenes, te dejamos la guía de todos los episodios por partes:

Volumen 1 (episodios 01-04): 26 de noviembre de 2025.

Volumen 2 (episodios 05-07): 25 de diciembre de 2025

Final de serie (episodio 08 – «The Rightside Up»): 31 de diciembre de 2025

Winona Ryder como Joyce Byers Finn Wolfhard Mike Wheeler y Jake Connelly Derek. Foto: Netflix © 2025

Aunque es una cantidad similar a temporadas anteriores, los creadores han prometido que estos capítulos serán «básicamente ocho películas». Se ha filtrado que la duración de estos episodios será considerablemente más larga de lo habitual, siguiendo la tendencia de la cuarta temporada. El objetivo es ofrecer un cierre grandilocuente y resolver cada uno de los arcos narrativos que han acompañado a los personajes desde 2016.

El cast de Stranger Things 5

El reparto principal, la «Pandilla de Hawkins» y sus protectores, regresan para el acto final. Veremos a nuestros héroes, ahora más maduros y con más cicatrices de batalla, tomar sus posiciones.

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Noah Schnapp (Will Byers)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

David Harbour (Jim Hopper)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Además, se espera el regreso de gran parte del reparto de apoyo y, como es costumbre, la posible adición de alguna cara nueva que podría ser un aliado clave… o un sacrificio necesario.

¿De qué trata Stranger Things 5? La batalla final en Hawkins

La sinopsis oficial de la temporada 5 de Stranger Things anticipa el enfrentamiento final y definitivo. Hawkins ya no es el pueblo tranquilo que conocimos en 1983, sino un territorio sitiado y en cuarentena militar tras el brutal asalto de Vecna, que fracturó la realidad abriendo múltiples portales del Upside Down.

Los primeros minutos de Stranger Things 5: el adelanto de la temporada final

El grupo de amigos y aliados, incluyendo a Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max (aún inconsciente, pero presente) y los adultos como Hopper y Joyce, deben unirse para una última misión: encontrar y aniquilar a Vecna.

Complicando su misión, el gobierno ha colocado al pueblo bajo cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a esconderse nuevamente. Mientras se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor pesado y familiar.

La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Para terminar con esta pesadilla, necesitarán a todos -el grupo completo- juntos, una última vez.