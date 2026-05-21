Stellantis invierte 60.000 millones de dólares a nivel mundial y lanza 60 nuevos vehículos

La automotriz Stellantis anunció una inversión de 60.000 millones de euros para los próximos cinco años, con el objetivo de lanzar más de 60 nuevos vehículos, entre los cuales habrá 50 versiones eléctricas o híbridas. El plan fue presentado este jueves por Antonio Filosa, el nuevo CEO de la compañía, que cuenta con presencia comercial y fábricas en cuatro continentes.

El proyecto contempla un incremento en la producción de pick-ups en Brasil y Argentina, donde Stellantis fabrica vehículos de las marcas Fiat, Peugeot, RAM, Citroën y Jeep. Además, aumentará la producción de Leap Motor, la marca china en la que Stellantis posee un 51%, que comenzará a importar sus modelos a Argentina durante el segundo semestre.

“En Sudamérica, la compañía apunta a aumentar sus ingresos en un 10% y mejorar sus márgenes entre un 8% y un 10%, a través del liderazgo en Brasil y Argentina con una fuerte ofensiva de pick-ups, así como en otros países de la región”, explicó Filosa durante la presentación del plan de negocios denominado “FaSTLAne 2030”.

Filosa, de origen italiano, criado en Nápoles e hincha de Boca por Maradona, asumió hace un año como CEO de Stellantis, reemplazando al portugués Carlos Tavares, quien dejó el cargo de forma abrupta a finales del año pasado. El ejecutivo se desempeñó en Argentina como titular de Fiat Auto antes de la fusión entre Fiat Chrysler y Peugeot que dio origen a Stellantis, compañía con presencia en América, Europa y Asia.

“FaSTLAne es el resultado de meses de trabajo disciplinado en toda la empresa y está diseñado para un crecimiento sustentable a largo plazo”, afirmó Filosa. El plan incluye el lanzamiento de más de 60 vehículos nuevos y 50 renovaciones de modelos en todas las marcas y motorizaciones, entre las que se cuentan 29 unidades 100% eléctricas, 15 híbridos enchufables (plug-in hybrid), 24 híbridos convencionales y 39 con tecnología MHEV.

El plan también destaca la apuesta en el mercado chino, donde Stellantis ha desarrollado operaciones durante más de dos décadas, especialmente a través de la histórica alianza de Peugeot con Dongfeng. Recientemente, Stellantis y Dongfeng anunciaron una nueva asociación para fabricar vehículos destinados tanto a China como a Europa, que se comercializarán bajo marcas europeas pero con tecnología china.