SpaceX recauda un récord de 75 mil millones de dólares y hay fuerte expectativa en Wall Street por su salida a Bolsa

SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, confirmó que debutará en Bolsa en el Nasdaq este viernes, en un evento que podría batir varios récords mundiales debido a una demanda que supera ampliamente la oferta, a pesar del considerable tamaño de la operación.

La oferta pública inicial (OPI) será la más alta de la historia, con un monto de 75.000 millones de dólares, muy por encima del récord previo establecido por la petrolera saudita Aramco en 2019, con 29.400 millones de dólares.

Según un documento presentado este jueves ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), SpaceX ofrecerá a la venta más de 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una. Esto la posicionará como una de las empresas más grandes de Wall Street, con una valoración de 1,8 billones de dólares, ubicando a Musk cerca de convertirse en el primer billonario del mundo.

La compañía cotizará bajo el símbolo SPCX y, con este precio, estará entre las diez empresas más valiosas que cotizan en Bolsa a nivel global, superando incluso a Tesla, también propiedad de Musk.

El director ejecutivo, quien no podrá vender ninguna acción hasta un año después de la salida a Bolsa, mantendrá el control del 84% de los derechos de voto tras la OPI, sin contar la posible sobreasignación. Las políticas de gobernanza de SpaceX aseguran que Musk pueda elegir efectivamente a los miembros del consejo de administración, lo que implica que solo él podría destituirse como director ejecutivo.

La operación cuenta con la participación de 20 entidades financieras, incluyendo Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan y Bank of America, entre otras. Además, la empresa aprobó una opción para adquirir durante 30 días hasta 83 millones de acciones clase A adicionales al precio de oferta pública inicial.

La atención estará centrada en cómo Wall Street absorbe la oferta, que podría generar impactos significativos en los mercados globales. La base de seguidores de Musk entre los inversores minoristas es un factor clave: se han recibido órdenes por más de 100.000 millones de dólares en acciones, una cifra muy superior al 20% de las acciones reservadas para este segmento, informó Bloomberg News citando fuentes informadas. La demanda fue cuatro veces mayor que la cantidad de acciones disponibles.

SpaceX es la primera de tres grandes salidas a Bolsa previstas este año, que buscan capitalizar el interés creciente en la inteligencia artificial. Se espera que Anthropic PBC y OpenAI, dos competidores en el campo de la IA, también debuten próximamente y aspiren a valoraciones superiores al billón de dólares cada una.

El fuerte interés en las acciones de SpaceX refleja la evolución de la compañía en los últimos seis meses, al pasar de centrarse en lanzamientos de cohetes y servicios de internet satelital a convertirse en un potencial gigante en inteligencia artificial. Sus contratos para suministrar infraestructura informática a Anthropic y Google (Alphabet), con ingresos estimados de hasta 2.170 millones de dólares mensuales, podrían transformarse en su principal fuente de ingresos.

Como es habitual en empresas de este nivel, se espera que los directivos de SpaceX participen en la ceremonia de apertura de la sesión bursátil en Times Square, sede del Nasdaq.

En cuanto a su visión a largo plazo, muchos accionistas comparten la ambición de Musk de convertir a SpaceX en un conglomerado diversificado que abarca cohetes, inteligencia artificial, chips, internet satelital y redes sociales. Sin embargo, la empresa experimentó una desaceleración en su crecimiento el año pasado y registró pérdidas cercanas a los 5.000 millones de dólares en 2025, en parte debido a fuertes inversiones en inteligencia artificial.

Más allá de las actividades que actualmente generan ingresos, como el lanzador Falcon o la red de internet Starlink, Musk ofrece a los inversores la promesa de mercados aún no desarrollados, como los centros de datos en el espacio.

Ninguna otra compañía de esta magnitud plantea ambiciosos objetivos como colonizar la Luna o construir una ciudad de un millón de habitantes en Marte, como lo hace SpaceX.

Se prevé que la salida a Bolsa beneficie a un amplio abanico de inversores, desde empresas de capital de riesgo hasta actores vinculados con la administración Trump. En este contexto, la senadora demócrata Elizabeth Warren pidió el miércoles a la SEC que suspenda la operación hasta realizar las verificaciones correspondientes para proteger a los inversionistas de posibles engaños.

Por su parte, el grupo Stop Funding Billionaires (Alto a la financiación de multimillonarios) convocó a una concentración este viernes para denunciar la recaudación, que según argumentan «aportará más dólares al autoritarismo», en alusión al apoyo financiero de Musk a Donald Trump.

Con información de AFP y Bloomberg.