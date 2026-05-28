Sorpresivo arresto de un ex agente de la CIA: le encontraron lingotes de oro por 40 millones de dólares y varios relojes de lujo en su casa

El FBI informó este miércoles sobre la detención de un exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tras encontrar en su domicilio más de 300 lingotes de oro valorados en aproximadamente 40 millones de dólares, además de millones en efectivo y varios relojes de lujo.

El detenido fue identificado como David Rush. El hallazgo se realizó durante su arresto la semana pasada en su residencia en Virginia. Según medios locales, Rush enfrenta cargos por fraude y malversación de fondos.

Rush fue arrestado el martes 19 de mayo y permanece a la espera de una audiencia judicial que determinará su situación legal.

La CIA confirmó que Rush, quien ocupó en el pasado un alto cargo ejecutivo, fue objeto de una investigación interna tras recibir denuncias sobre posibles irregularidades relacionadas con su conducta.

Hasta el momento, el único cargo formal contra Rush es haber falseado sus credenciales académicas y haber obtenido un pago de decenas de miles de dólares mediante una licencia militar. Autoridades indicaron que Rush aseguró falsamente ser miembro activo de la Reserva Naval, cuando en realidad había sido dado de baja.

Rush solicitó empleo en el gobierno en tres ocasiones. En su primera solicitud afirmó haberse graduado en el año 2000 de la Universidad de Clemson, y en la segunda aseguró poseer un título de posgrado del Instituto Politécnico Rensselaer.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times, entre noviembre del año pasado y marzo de este año, Rush solicitó y recibió “una cantidad significativa de divisas y decenas de millones de dólares en lingotes de oro” destinados a gastos relacionados con su labor.

Cuando la CIA intentó localizar los lingotes de oro y las divisas, la agencia no pudo encontrarlos ni tampoco cantidades significativas de moneda extranjera, según consta en dichos documentos.

El 18 de mayo, agentes del FBI registraron la vivienda de Rush, donde hallaron 303 lingotes de oro, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo. Según la declaración jurada, el valor estimado de este oro supera los 40 millones de dólares. Además, se encontraron dos millones de dólares en efectivo y cerca de tres docenas de relojes de lujo, en su mayoría de la marca Rolex.

Los documentos no explican el motivo por el cual Rush almacenaba tanto oro y efectivo en su casa, ni el proyecto laboral que habría justificado la acumulación de esa fortuna.

En un comunicado conjunto, la CIA y el FBI señalaron que, tras identificar posibles violaciones legales en la investigación interna, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió el caso al FBI para una investigación policial.

“El FBI colabora estrechamente con la CIA y el Departamento de Justicia para investigar a fondo este asunto. Estamos comprometidos a seguir la evidencia para asegurar la rendición de cuentas y perseguir la justicia conforme a la ley”, añadieron las autoridades, según informó la cadena NBC.

La información fue ampliada con datos de la agencia EFE.