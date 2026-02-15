«Somos una provincia montonera y peronista»: un cantante de folklore protestó contra la presencia de Victoria Villarruel en un festival de La Rioja

Después de las protestas contra Javier Milei en Cosquín y en Paraná, ahora un cantante de folklore criticó desde el escenario la presencia de Victoria Villarruel en un festival de La Rioja. Lo hizo Ramiro González, que calificó a la vicepresidenta de «negacionista».

Después de la sesión del miércoles, en la que el Gobierno consiguió la media sanción de la reforma laboral, Villarruel viajó el sábado a La Rioja. Tuvo en su agenda una foto con el gobernador Ricardo Quintela, uno de los mandatarios peronistas enfrentados con Milei.

Por la noche participó de la Fiesta Nacional de la Chaya. Se trata de una celebración de la Pachamama, una festividad «con raíces indígenas y campesinas» y con elementos típicos: «harina, albahaca, música y alegría popular», según su definición.

Villarruel participó de la tradición. Un video difundido por sus seguidores en redes sociales la muestra entre el público, cubierta de harina y con una rama de albahaca colgando del sombrero.

Pero en el escenario hubo una protesta. La llevó adelante Ramiro González, un músico riojano radicado en Córdoba.

«Vamos a hacer ahora un triunfo. Y se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial Enrique Angelelli», dijo González, que en sus redes se hace llamar «ramitodealbahaca».

Angelelli fue un obispo de La Rioja que, a los 53 años, murió en un supuesto choque en de la ruta 38 el 4 de agosto de 1976, tras regresar de homenajes a dos curas secuestrados y asesinados. En 1983, otro religioso, que iba como acompañante y logró salvar su vida, aseguró que en realidad el supuesto accidente fue provocado por un auto Peugeot 404 que se cruzó a proósito en la ruta. Por el caso, en 2014 fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, por delitos de lesa humanidad.

Tras la mención a Angelelli, González cuestionó la presencia de la vicepresidenta. «En momentos va a aparecer por aquí Victoria Villarruel con el negacionismo, en una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de personas desaparecidas, 50 desaparecidos», dijo el cantante.

«Una provincia montonera, como somos nosotros. Montonera y peronista», remarcó antes de interpretar otra canción.

Los festivales, con algunos cuestionamientos del Gobierno, ya habían sido tribuna de oposición a Milei. El primer caso fue en Cosquín, donde Luciana Jury lanzó críticas al Presidente y fue abucheada.

Más tarde, la semana pasada, un momento parecido tuvo lugar en la Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos. Allí, la presentadora Sonia Fernández se dispuso a leer los carteles del público y leyó un insulto contra Milei.

“Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo», dijo. «¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables», siguió, antes de leer: «Milei, la con… de tu madre… Peró mirá las cosas que me hacen hacer, mirá las cosas que me hacen decir… Ay, Dios, se nos descontroló todo».

Horas más tarde, Fernández volvió a marcar sus diferencias políticas con Milei en un posteo de Instagram, aunque pidió disculpas por el exabrupto.

Ambos episodios tuvieron lugar después de que Milei viajara al Festival de Jesús María, donde subió al escenario para cantar con el Chaqueño Palavecino.