“Somos la Selva”: Este domingo Andresito celebrará la selva y su biodiversidad

El próximo domingo 31 de mayo, desde las 16 hs., la Plaza Central de Comandante Andresito será escenario de una nueva edición de “Somos la Selva”, el festival impulsado por Fundación Vida Silvestre Argentina que busca celebrar la selva misionera y fortalecer el vínculo entre las personas y la biodiversidad.

Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá una tarde de actividades recreativas, culturales y educativas pensadas para toda la familia, con el objetivo de acercar a la comunidad al valor ambiental, cultural e identitario de la selva misionera.

“Somos la Selva es un espacio para celebrar el monte, la biodiversidad, la cultura y nuestra interacción con la naturaleza”, señaló Martín Font, director de comunicación de Fundación Vida Silvestre Argentina. El evento nos permite generar un espacio de encuentro con la comunidad donde, desde Fundación Vida Silvestre y las otras organizaciones e instituciones que nos acompañan, podemos destacar la importancia de conservar la naturaleza de Misiones y nuestro país”, destacó.

Esta quinta edición es organizada en conjunto con la Dirección de Cultura de Andresito y contará con espectáculos y propuestas para todas las edades, entre ellas el show infantil de Chispita y Chispón, intervenciones del Ballet Folclórico “Nuevos Aires”, la presentación musical de Atahualpa Sytar y el cierre a cargo del grupo “Che Gurisada”.

Además, distintas organizaciones e instituciones vinculadas a la conservación participarán con espacios interactivos y actividades para compartir con la comunidad el trabajo que realizan en favor de la biodiversidad y la coexistencia con la fauna silvestre. Entre las confirmadas se encuentran el Parque Nacional Iguazú, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, el Instituto Misionero de Biodiversidad, Aves Argentinas, Proyecto Yaguareté (IBS-CONICET), el refugio Güirá Oga, Defensores del Yaguareté y Projeto Onças do Iguaçu de Brasil.

“Somos la Selva” ya recorrió distintas localidades de Misiones, consolidándose como un espacio de encuentro entre la comunidad y quienes trabajan diariamente por la conservación y restauración del Bosque Atlántico.

Domingo 31 de mayo de 2026

Desde las 16 hs.

Plaza Central de Comandante Andresito

Entrada libre y gratuita.