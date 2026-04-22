«Solo quieren dañar a Kicillof», la respuesta de Provincia al reclamo de La Cámpora por alimentos para municipios

Ni la lista de unidad del año pasado ni el acuerdo para evitar elecciones internas en el Partido Justicialista bonaerense lograron apaciguar la tensión entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora junto a sus aliados. El nuevo enfrentamiento surgió a raíz del proyecto presentado por Mario Ishii, senador provincial e intendente de José C. Paz en uso de licencia, que propone declarar la emergencia alimentaria por 18 meses.

Ishii presentó en el Senado bonaerense una iniciativa de seis páginas que aborda la crisis económica, sin incluir críticas al gobierno de Javier Milei. En el texto, el histórico jefe comunal sostiene que “resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social” y que “en situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad: garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o gastos que no resulten esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población”. Además, destaca que esta decisión responde no solo a la racionalidad económica sino también a “un mandato ético y constitucional”, en un contexto donde amplios sectores no logran cubrir sus necesidades básicas.

En los fundamentos, Ishii señala que la crisis comenzó en diciembre de 2023 y menciona la apertura de importaciones, aunque sin realizar críticas explícitas a la gestión de Milei.

El proyecto generó rechazo en el Ejecutivo bonaerense, especialmente en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés “Cuervo” Larroque. Sin embargo, desde el entorno del gobernador optaron por restarle importancia, calificándolo como “una acción de marketing” en el marco de la disputa interna con La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner. Consultados por Clarín, destacaron: “Tomamos el proyecto de acuerdo con la fuente. Ishii fue usado como vehículo, y quienes están detrás conocían la situación y cómo se prevé enfrentar la crisis actual”. Añadieron que la presentación solo buscó “hacer ruido mediático, perjudicar a Axel y salir en la foto”.

Esta misma semana se difundió un mensaje enviado por Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, a un grupo de intendentes donde critica con dureza a Carlos “Carli” Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, tras su operación de apendicitis. En el chat, Mendoza señala que la intervención fue exitosa y que Bianco se encuentra en proceso de recuperación. “Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre, en contextos distintos; a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”, expresó.

Por otro lado, desde la Provincia resaltaron un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes, un incremento del 25% en los principales programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria a los municipios. Como respuesta al proyecto de Ishii y sus aliados, remarcaron que la iniciativa no menciona la deuda que la Nación mantiene con la Provincia por el Servicio Alimentario Escolar.

En ese sentido, Andrés Larroque presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Capital Humano por una deuda que supera los 220.000 millones de pesos acumulada desde 2024, vinculada al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar. A través de Twitter, Larroque manifestó: “Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada del Estado nacional con la Provincia desde 2024 por el Servicio Alimentario Escolar. Asimismo, solicitamos financiamiento para el Programa MESA, que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales”.

Desde el Ministerio de Capital Humano respondieron con dureza, rechazando “el intento de la provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”. Más allá de esta respuesta, la interna en el peronismo suma un nuevo capítulo.