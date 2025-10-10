Soda Stereo: tras el fenómeno de ventas en la Argentina ya anunció su primera fecha internacional en Chile

Con más de 100.000 entradas vendidas en Argentina, Soda Stereo confirmó su primera parada internacional para «Ecos», el show que tendrá el trío de Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en 2014), Zeta Bosio y Charly Alberti de regreso en los escenarios. Algo impensable, pero que ahora -gracias a los avances de la tecnología- se hará realidad.

Con siete funciones agotadas y una para la quedan poquísimas entradas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires (21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4, 10 y 11 de junio, 14 y 15 de agosto), la primera salida de la troupe al exterior será el 26 de marzo en el Movistar Arena de Chile.

Lo de Chile tiene mucha lógica, ya que allí se desató la «Sodamanía», el furor por la banda que luego se extendió a toda Latinoamérica.

Las fans chilenas los esperaron en el aeropuerto, ya desde su primera visita, y los acompañaron a cada una de sus presentaciones televisivas y llenaron todos sus shows. Más allá de las escenas de histeria, colándose en los hoteles, tirando de los pelos de los músicos o intentando -y a veces lorgando- subirse a los autos de la comitiva.

Soda Stereo se había hecho muy popular en Chile aún antes de editar sus discos allá, por un disc jockey que pasaba los álbumes editados en la Argentina en su estación de radio.

Cómo será Ecos, el show de Soda Stereo

Como si nunca se hubieran ido: Soda Stereo, a través de una persiana americana.

El espectáculo Ecos no tiene invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes, tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la ayuda de la última tecnología disponible y no a través de videos de archivo.

No es tributo ni homenaje, no es una re edición de Gracias Totales (el show que hicieron por toda América con vocalistas elegidos para la ocasión y cada uno en un tema distinto de la banda).

Será un show que unirá la ultima tecnología conocida al momento con una puesta en escena superadora y un repertorio que atraviesa clásicos, himnos y joyas inolvidables. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial.

Video

Soda Stereo anunció la primera salida de su show «Ecos» al exterior

Soda Stereo se caracterizó siempre por grabar sus shows y los de la gira del regreso (Me verás volver, 2007) están todos e intactos. Entonces, era cuestión de saber elegir las tomas existentes de su voz y sus guitarras, combinarlas, y que Zeta y Charly ensayen (mucho) sobre ellas.

Algo nunca antes visto en Latinoamérica

Los productores aseguran que será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica. Ideal para quienes acompañaron a Soda desde el inicio, ya que es la posibilidad de volver a compartir en vivo la música que marcó una época. Y también para quienes nunca pudieron verlos: esta es la oportunidad de cumplir un sueño que parecía imposible.

El íltimo flyer de Soda Stereo hasta ahora. Con siete fechas agotadas en el Movistar porteño y el anuncio de una nueva.

En épocas de virtualidad absoluta, explican que no alcanza con reproducir un disco o mirar un video, que el verdadero encuentro con Soda Stereo ocurre frente al escenario. Y eso es lo que se busca que ocurra aquí.

Por lo pronto, la información que pudo conocerse es que es un espectáculo pensado para estadios cerrados y no al aire libre. Y que el campo será de parados. La idea es que lo copen los fans más jóvenes y se viva como un verdadero recital. Los más grandes, o los que no quieran saltar y bailar, a las plateas.

Atentos en otros países

La organización de Soda Stereo también avisó para que otros países estén atentos. Además de a Chile, el espectáculo irá a Estados Unidos, España, Colombia, México, Perú y más.

Al parecer, la disponibilidad de Charly y Zeta para este proyecto es de un año, por lo que la posibilidad de seguir agregando fechas crece. Y hay quienes se animan a pensar en un gran cierre de gira en Buenos Aires. Se verá