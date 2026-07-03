SMN emite alerta por temperaturas peligrosas en Buenos Aires y gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 3 de julio alertas amarilla y naranja por frío extremo en gran parte del país.

En particular, para el centro oeste de la provincia de Buenos Aires rige una alerta naranja, debido a temperaturas muy bajas que pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Asimismo, se pronostica alerta amarilla en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires (incluido el Área Metropolitana), San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta. En estas zonas, las temperaturas pueden afectar a grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una temperatura mínima de -1 grado y una máxima de 10 grados.

El SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de ser necesario salir, vestirse con varias capas de ropa liviana. También aconseja generar calor corporal mediante el movimiento, mantener los espacios calefaccionados de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura, hidratarse adecuadamente y abstenerse del consumo de alcohol. En caso de síntomas relacionados con el frío, no automedicarse y consultar a un médico o dirigirse al centro de salud más cercano. Es fundamental que las personas con medicación recetada mantengan actualizado su plan de acción y que no se fume en ambientes cerrados. Se debe prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

El SMN define los niveles de alerta por frío extremo comparando las temperaturas pronosticadas con los registros históricos de cada región. Cuando se esperan valores significativamente inferiores a los habituales para esta época del año, se considera un evento de frío extremo. Además de la intensidad, se evalúa la duración del fenómeno; a mayor persistencia y bajas temperaturas, el nivel de alerta puede escalar de amarillo a naranja o rojo, según el riesgo para la salud pública.