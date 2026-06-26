Sismo de magnitud 5,0 sacude República Dominicana sin riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió este viernes al mediodía la República Dominicana, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología. El epicentro se ubicó en el mar, a 78 kilómetros al sureste de La Romana, a una profundidad de 71,3 kilómetros. Las autoridades descartaron cualquier amenaza de tsunami para las costas del país.

El movimiento telúrico se produjo a las 12:06 horas y fue sentido en diversas localidades, incluida la capital, Santo Domingo. En esta ciudad, empleados de oficinas públicas fueron evacuados de forma preventiva por algunos minutos. Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni víctimas.

El Centro Nacional de Sismología dominicano confirmó una magnitud de 5,2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó 5,0 de magnitud, con un epicentro ubicado a 51 kilómetros al sur de Boca Yuma, en el sureste del país. Asimismo, la Red Sísmica de Puerto Rico registró un evento adicional de magnitud 5,4 al oeste-suroeste de la isla de Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana.

Estos movimientos sísmicos se producen en un contexto de intensa actividad en la región del Caribe, días después de los fuertes terremotos ocurridos el miércoles en Venezuela, que dejaron cientos de muertos.

En Venezuela, rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos han llegado en las últimas horas para reforzar las labores de búsqueda, rescate y atención a los afectados tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país, frente al mar Caribe.

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó la presencia de estos equipos internacionales y anunció que brigadas provenientes de Alemania, Países Bajos e Italia están en camino. Rodríguez informó en el canal estatal VTV que los rescatistas han sido distribuidos en distintas zonas de emergencia, aunque no detalló las operaciones. También mencionó reuniones previas con representantes del Comando Norte de Estados Unidos para coordinar la asistencia.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas reportan 920 muertos, 3.360 heridos y graves daños materiales como consecuencia de los terremotos.