Siniestro fatal en San Pedro: motociclista falleció tras una colisión en la Ruta 14

Un motociclista identificado como Sergio Marcelo Acosta de 36 años, perdió la vida en la tarde del miércoles tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1042 de Colonia San Lorenzo, en la localidad de San Pedro. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional XIV, junto al personal de Policía Científica y médico policial.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho involucró a una camioneta Peugeot Partner, conducida por Matías G. (29), quien viajaba acompañado de su sobrino de 13 años. Ambos se desplazaban en sentido San Pedro–Paraíso, mientras que el motociclista lo hacía en dirección contraria a bordo de una Honda XR.

Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron sobre la cinta asfáltica, resultando Acosta con lesiones de gravedad que le provocaron el fallecimiento en el lugar.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de San Pedro y de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y continuaron con las diligencias de rigor.