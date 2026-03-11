«Sin crédito es muy difícil»: fila de más de una hora en una entidad bancaria para acceder a financiamiento especial

En su 20° aniversario, la exposición volvió a mostrar desde la primera jornada un fuerte movimiento de productores, contratistas y empresarios del sector, en un contexto donde el financiamiento se convirtió en uno de los grandes atractivos del evento. Hay 12 entidades públicas y privadas que ofrecen créditos especiales tanto en pesos como en dólares.

Uno de los puntos de mayor convocatoria fue el stand del Banco Nación, donde desde temprano se formaron largas filas de más de una hora de espera de productores interesados en conocer y gestionar créditos con condiciones especiales.

La entidad presentó en la muestra una oferta crediticia integral con tasas preferenciales, orientada a financiar maquinaria agrícola, utilitarios, insumos estratégicos y procesos de renovación tecnológica.

Para la compra de maquinaria agroindustrial nueva, el banco ofrece líneas con desembolso único, plazos de hasta 60 meses y hasta el 100% del valor del bien financiado.

En pesos, la tasa nominal anual es del 19%, resultado de una bonificación inicial de seis puntos porcentuales aportada por los fabricantes. En dólares, en tanto, la tasa es del 0%, con subsidio de 2,75 puntos porcentuales, con un monto máximo de hasta 1,5 millones de dólares.

En el caso de productores de Santa Fe y Entre Ríos, los gobiernos provinciales sumaron tres puntos adicionales de bonificación, lo que reduce la tasa final al 16% anual en pesos. La promoción estará vigente hasta el 15 de abril para impulsar operaciones tras la feria.

Además, la entidad ofrece financiamiento para maquinaria usada con tasas desde el 24% en pesos y desde el 3% en dólares; créditos para camiones, utilitarios y remolques desde el 21% para MiPyMEs; y préstamos digitales a través de BNA+ Empresas para capital de trabajo de hasta 60 millones de pesos.

Entre quienes aguardaban en la fila estaba César Ceruti, productor de Humberto Primo, Santa Fe, que busca renovar una máquina agrícola. “Si tenemos la oportunidad de un crédito es para ir renovando la maquinaria y no quedarnos atrás. Queremos una rotoenfardadora y la tasa que ofrecen ahora es mucho más baja por la Expo”, explicó.

También se acercó Germán Menzio, acopiador y productor de Idiazábal, cerca de Villa María, en Córdoba, quien busca financiamiento para capital de trabajo y tecnología. “Venimos de cuatro o cinco años de seca y queremos ver qué posibilidad hay con las tasas, porque hoy el crédito está caro y las rentas son muy bajas. Hay esperanza de que el rumbo mejore, pero los márgenes siguen siendo muy ajustados”, señaló.

Desde el centro de Santa Fe, Realdo Guglielmone, gerente de una empresa familiar dedicada principalmente a la ganadería de ciclo completo, también llegó a la muestra con la intención de financiar la compra de un tractor. “En diciembre terminé de pagar uno y ahora quiero sacar otro. Sin crédito es muy difícil invertir”, afirmó.

En tanto, Laura Fusi, de la firma Fusi Salto SRL, de Salto, explicó que analiza tomar un crédito para diversificar su negocio. “Tenemos un comercio de hierro, chapas y caños, y queremos comprar un camión para sumar el transporte de carga como otra actividad dentro de la empresa”, comentó.