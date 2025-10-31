Sillazos, botellazos y huevazos en la Asamblea de General de Gimnasia La Plata

Un enorme escándalo se vivió en la tarde de este jueves en el Polideportivo Víctor Nethol de la capital bonaerense, donde la Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata que encabeza Mariano Cowen fue insultada y agredida durante una accidentada la Asamblea General Ordinaria 2025 en la que finalmente hubo pulgar para arriba para el Balance y desaprobación para la Memoria y el Presupuesto.

El clímax del descontrol se vivió pasadas las 19 cuando el acto debió suspenderse en forma momentánea luego de un enfrentamiento entre socios que incluyó huevazos, botellazos y sillazos. Todo eso ocurrió luego de que el enojo fuera in crescendo entre los más de 1.100 socios que congregaron en el lugar. Todo comenzó con cánticos en contra de la gestión de Cowen y compañía.

#GELP #CGE Se exigen explicaciones y se suplica por una salida de los dirigentes de #Gimnasia “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Para rematar, tiraron huevos en la mesa de la comisión directiva pic.twitter.com/Sl6xk4M7rU — Matías Mansilla (@_Matymansi) October 30, 2025

También participaron de la Asamblea varios de los candidatos que se presentarán en las elecciones que se celebrarán a finales de noviembre. Entre ellos estuvieron Carlos Anacleto, Edgardo Medina (Toto Pueblo), Daniel Onofri, Diego Patiño, Sebastián Gubia y Emanuel Di Loreto.

«El balance deja en claro que la gestión es mala, pero si se desaprueba, no va a haber ninguna modificación. Hay que desaprobar la Memoria. Si desaprobás el Balance, la próxima gestión la tiene que aprobar y resolver un problema legal», había reclamado Anacleto. «Den explicaciones de por qué llegamos a este lugar», exclamó Gubia.

Después de ese intercambio, con el clima cada vez más tenso, los socios explotaron y comenzaron a arrojarle objetos a la actual Comisión Directiva. Cowen y sus laderos, al ver que la situación se había salido de control, tuvieron que irse del lugar para evitar los sillazos, huevazos y botellazos que comenzaron a caer a su alrededor.

Hubo un cuarto intermedio y las distintas agrupaciones lograron calmar a los socios. De ese modo, la Asamblea se reanudó y se pudo aprobar el balance por unanimidad. Sin embargo, por sugerencia de Anacleto, se insistió y se avanzó con la idea de desaprobar la Memoria y el Presupuesto.

Así, con ese resulado dispar, la Asamblea llegó a su final. Lo que no terminó fue la bronca. Es que la CD volvió a ser agredida con botellas y sillas cuando dejaba el lugar.