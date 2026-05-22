Sigue la interna: Gordo Dan cruzó otra vez a Martín Menem y dijo que «subestimar al Presidente es mentirle porque no te podes defender solito»

La interna dentro del mileísmo continúa sin cesar. En las últimas horas, el militante libertario Daniel Parisini, conocido como «El Gordo Dan», cruzó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tras las declaraciones de este último en las que afirmó que “no le mentía al Presidente” al defenderse de las acusaciones sobre una cuenta en redes sociales crítica al Gobierno que, según señalamientos, estaría vinculada al propio Menem.

Desde su programa en streaming «Carajo», Gordo Dan manifestó: “Creo que subestimar al Presidente, como dijo Martín Menem, es mentirle para que tenga que salir a defenderte, porque no te podés defender solito, querido Periodista Rufus”.

Esta respuesta se produjo luego de que Menem, en un programa de televisión, preguntara sarcásticamente si “¿Es funcionario Daniel Parisini?”, en un intento por restarle importancia a uno de los primeros referentes mileístas.

En contraposición, Parisini replicó: “Ahí Rufus dijo que no soy funcionario, de lo cual estoy orgulloso. No sé desde cuándo es un honor para el mileísmo ser funcionario público”, en clara chicana hacia el dirigente.

El «Gordo Dan» ya había publicado un video en el que pedía: “No le mientan nunca más al Presidente”.

La jornada se desarrolló en medio de una interna agitada dentro del espacio libertario, luego de que Santiago Caputo difundiera y luego borrara un tuit sobre la cuenta “Periodista Rufus”, la cual criticaba medidas del gobierno y anticipaba información, como la posible designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

El martes anterior, el propio Javier Milei defendió públicamente a Menem, calificando la supuesta filtración del fin de semana como un hecho “prefabricado” hecho para perjudicarlo. “Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo Milei en su streaming oficialista, Neura. Sin embargo, esta defensa no impidió que militantes de “Las Fuerzas del Cielo” salieran de nuevo a cuestionar al titular de la Cámara de Diputados.