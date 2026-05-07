«Siempre hay que dejar algo atrás»: sorpresivo posteo de la esposa de Adorni en medio de la disputa en el Gobierno por su continuidad en el gabinete

“Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”, escribió Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, en un sorpresivo posteo en medio de la controversia por la continuidad del jefe de gabinete en el Gobierno. Habitualmente, Angeletti comparte frases vinculadas a la superación personal en su rol de coach ontológica, pero esta vez sorprendió con un mensaje sobre despedidas y evolución.

El post, publicado a las 17 horas del miércoles en su cuenta de Instagram, coincide con el escándalo que estalló tras la publicación de Clarín el 8 de marzo, que reveló la presencia de Adorni en el vuelo presidencial a Nueva York y cuestionó el crecimiento patrimonial del funcionario. En los días previos, Angeletti había optado por suspender sus publicaciones en esta red social, donde también difunde contenido relacionado con su consultora +Be.

En su mensaje, Angeletti sostuvo: “Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”. Agregó que “hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

La coach ontológica aconsejó reconocer cuándo algo “quedó chico” y aceptó que “evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo”. Finalmente, remarcó que “cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”.

Angeletti se encuentra en el centro de la polémica desde el inicio del denominado “Adorni gate”. Más allá de su presencia en el vuelo cuestionado, ella fue quien firmó la escritura de la casa en el country Indio Cúa, en Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024. Además, la diputada Marcela Pagano solicitó a la Justicia investigar si la empresaria, que ese mismo año fundó su consultora, se habría beneficiado con contratos de empresas privadas que tercerizan a firmas estatales como YPF.

El año pasado, Angeletti compartió un evento de coaching ontológico con Rosa Gutiérrez, especialista en la materia que hace dos años se incorporó a la secretaría de Comunicación para brindar asesoramiento en discurso.