«Si se sienten ingleses, que vuelvan a su país», Victoria Villarruel redobló la apuesta en el tema Malvinas con una frase poco diplomática

La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó este viernes por la noche a los mensajes de otros altos funcionarios respecto a la soberanía de las islas Malvinas, y lo hizo con palabras contundentes: «Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, pero si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país». De esta manera, se alineó con declaraciones previas del diputado Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, entre otros miembros del oficialismo.

La controversia comenzó a primera hora del día tras la difusión de correos filtrados del Pentágono que sugieren que Estados Unidos estaría reconsiderando su apoyo a Reino Unido en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas. En Buenos Aires, figuras del Gobierno reafirmaron con firmeza la postura nacional. El presidente enfatizó: «Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas».

Más tarde, Villarruel se sumó a esta serie de manifestaciones. En su mensaje destacó que «la discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados», y subrayó que «el Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas».

Desde la cancillería británica respondieron el mismo día calificando la soberanía como un tema “que no está en discusión” y fundamentaron su posición en el principio de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas, citando el referéndum de 2013 en el que éstos eligieron continuar bajo soberanía británica. Al respecto, Villarruel afirmó en su publicación en la red social X: «Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión».

No obstante, el tono de la vicepresidenta fue aún más severo en los comentarios. Al responder a un usuario que apoyaba el reclamo nacional alegando que «los malvinenses son argentinos, nacieron en Argentina», Villarruel sostuvo: «Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país». Además añadió: «Sea como sea, no son parte en esta discusión entre Estados. Los que no combatieron no son parte», en alusión a los habitantes de las islas. Cabe mencionar que Villarruel es abogada y exdiputada, y que su padre fue veterano de la guerra de 1982.

El conflicto verbal alcanzó también a la diputada oficialista Sabrina Ajmechet, quien a fines de 2025 pasó del PRO a La Libertad Avanza y que en 2012 tuiteó: «Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas». Este viernes, un usuario recordó ese tuit a Villarruel, quien respondió con dureza: «Ajmechet es una vergüenza».