«Si llama Riquelme, no lo atiendo»: revelan la reacción de uno de los apuntados para nuevo DT de Boca

Uno de los entrenadores que quiere Román descartó, al menos por estos momentos, sentarse a negociar con el «Xeneize».

Mientras que este jueves trascendió que Boca ya tendría acordada la contratación de su nuevo entrenador, uno de los que había sonado en las últimas horas para convertirse en el reemplazante de Fernando Gago descartó, al menos por ahora, un contacto con Juan Román Riquelme, según adelantó un periodista partidario.

De acuerdo con Tato Aguilera, «el DT está elegido» y «el sí del técnico ya está», aunque no reveló el nombre del que sería presentado en las próximas horas.

Si bien todo apunta a que será Gustavo Quinteros, en las últimas horas había rondado el apellido de un viejo conocido por el «Xeneize»: Miguel Ángel Russo, quien por estos momentos se encuentra planificando el partido de semifinales entre su San Lorenzo y Platense, en busca de la final del Torneo Apertura.

Su exitoso historial, que incluye una Copa Libertadores con Boca; sumado a su excelente relación con Juan Román Riquelme, lo posicionaban como una opción atractiva para el club en un momento de incertidumbre.

Sin embargo, el periodista Antonio Arrighi de TyC Sports reveló que Russo está muy lejos de los rumores que lo vinculan con un posible regreso a la institución azul y oro en el corto plazo.

«Pasó hoy, hace un ratito. Lo voy a contar porque se sabe. Russo viene una vez a la semana a tomar un café a la confitería donde estamos nosotros y hoy no fue la excepción. Charlando con nosotros, dijo: ‘Déjenme tranquilo, en lo único que estoy pensando es en el domingo’», indicó el cronista desde el Nuevo Gasómetro.

Con estas palabras, el técnico de 69 años dejó claro su enfoque en el crucial partido que su actual equipo disputará este fin de semana. De esta manera, desmintió implícitamente las versiones que lo sitúan en negociaciones para volver a Boca.

Arrighi añadió que Russo «conoce a Riquelme y sabe que no lo va a llamar cuando está a punto de jugar un partido tan importante», y sentenció: «Así como Román sabe que Miguel no lo va a atender. Él (Russo) dijo: ‘Por más de que me llame, no lo atiendo’».