Sharon Stone habló de la famosa escena de Bajos Instintos: “La molesta vagina se interpuso en mi camino”

Solo una escena le alcanzó a Sharon Stone para convertirse en ícono erótico. Se trató del famosísimo paneo de Bajos Instintos en el cual Catherine Tramell, su personaje, es interrogada por sospecha de asesinato.

Ella lleva un vestido blanco cortísimo y ajustado, mantiene una calma envidiable y en cierto momento cruza y descruza las piernas, revelando brevemente que no lleva ropa interior.

Así logra dominar la situación y, fuera de la ficción, quedar en la historia del cine.

Stone tenía en ese momento 33 años y llevaba más de diez años en la difícil industria del espectáculo.

Como recopila Business Insider, Stone comenzó su carrera como modelo con la agencia Ford cuando era adolescente. Un poco más tarde, a los 19, comenzó a perseguir el camino de la actuación.

Sharon Stone y Michael Douglas conformaron una dupla explosiva en Bajos Instintos.

En esos tiempos, iba en patines a los castings con su enorme portfolio de modelo como carta de presentación. Su gran oportunidad llegó en 1980 como extra en la película de Woody Allen Recuerdos -Stardust Memories.

El siguiente paso fueron películas de serie B con el humor hegemónico de los 80, como Las minas del rey Salomón y Loca academia de policía 4.

Hasta que en 1992 eclipsó en Bajos Instintos. «Hasta entonces yo era «nadie» en Hollywood y luché mucho para conseguir el papel que ya le habían ofrecido a otras doce actrices. Yo ya tenía 32 años y fue mi película número 18″, recordó en su autobiografía.

El furor fue inconmensurable. Pero en 2023, como recuerda Business Insider, reveló que cobró 500.000 dólares, mientras que su coprotagonista Michael Douglas obtuvo 14 millones.

Además, ese mismo año fue nominada a los Globo de Oro y en la entrega de las distinciones “dijeron mi nombre y mucha gente en la sala se rió». «Estaba tan humillada. Pensaba: ¿Alguien tiene idea de lo difícil que fue interpretar ese papel? ¿Qué tan desgarrador y aterrador fue?».

Su verdadero deseo

Casino, de Martin Scorsese, fue su próximo escalón en Hollywood. A pesar de su creciente éxito, el deseo más profundo de Stone pasaba por otro lado: «En aquel entonces, yo quería ser directora, pero la molesta vagina se interpuso en mi camino. Porque, ¿cómo podrías tener un cerebro y una vagina al mismo tiempo?», dijo filosa al sitio Business Insider.

Sharon Stone reafirmó su carrera en Bajos Instintos 2.

«Parece que eso ha desconcertado a tantos», concluyó como una crítica mordaz a la industria del cine y el encasillamiento después de Bajos Instintos.

Su mirada actual sobre Bajos Instintos

En una nota para BBC de 2023 también afirmó que ahora evita los personajes que proyectan a las mujeres bajo una luz sexualizada.

Pero, por otro lado, enfatizó que “no solo hizo el famoso cruce de piernas. También mostré las axilas tal y como estaban. Así fue que se rompieron muchas fronteras para las mujeres. Y lo más importante estuvo en que el personaje que interpreté se hacía responsable de su propia sexualidad y aquello era muy poco común”, continuó.

Cómo se lleva con el paso del tiempo

Su postura sobre el indefectible envejecimiento también merece ser resaltada. «Cuando empezás a hacerte mayor, aceptarte a vos misma requiere un esfuerzo. Pero es necesario hacerlo», dijo en una nota para el sitio Harper’s Bazaar.

Sharon Stone tiene una mirada sabia sobre el paso del tiempo Foto Instagram.

En otra nota, esta vez para Times, agregó: «Me gusta estar viva y sana. Todos deberíamos estar muy emocionados de lograrlo, porque he visto a mucha gente que no lo ha logrado».

«Creo que las personas que se avergüenzan de envejecer son simplemente estúpidas y desagradecidas».