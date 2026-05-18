Shakira fue absuelta en un caso de fraude fiscal en España, tras un largo proceso

Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal y ordenó al gobierno devolverle más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) correspondientes a multas e intereses cobrados indebidamente, según un documento judicial al que tuvo acceso The Associated Press este lunes 18 de mayo.

La resolución pone fin a años de problemas fiscales que la cantante colombiana enfrentó en España. El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la cual las autoridades tributarias españolas no lograron demostrar que Shakira fuera residente fiscal en el país. De acuerdo con el tribunal de Madrid, para ser considerada residente fiscal en España, una persona debe permanecer más de 183 días en el territorio, y en este caso solo se pudo acreditar que Shakira vivió en España durante 163 días ese año.

En la última década, las autoridades fiscales españolas han intensificado su lucha contra figuras públicas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes fueron declarados culpables de evasión fiscal. Sin embargo, ambos evitaron la prisión gracias a una disposición legal que exime de cumplir condenas menores a dos años a quienes delinquen por primera vez.

Por otro lado, en mayo de 2023, Shakira aceptó el pago de una multa de 7,3 millones de euros a cambio de una reducción de condena que le permitió evitar la prisión. En ese momento, admitió haber defraudado 14,5 millones de euros al fisco español entre 2012 y 2014. La cantante, que fue pareja del exfutbolista y empresario español Gerard Piqué y con quien tiene dos hijos, ratificó ante la Audiencia de Barcelona un acuerdo alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones particulares. La Fiscalía había solicitado una pena de ocho años y dos meses de cárcel.

El acuerdo evitó la realización del juicio que debía determinar si Shakira simuló residir fuera de España para eludir impuestos durante ese período. Según lo acordado, la cantante fue condenada a tres años de prisión y al pago de la multa mencionada, cantidad significativamente inferior a los 23,7 millones de euros inicialmente reclamados. Además, pudo evitar cumplir la condena en prisión mediante el pago de 432.000 euros, equivalente a 400 euros por cada día de encarcelamiento.