Shakira encendió Copacabana con «La fuerte» en la apertura de su concierto e hizo explotar Rio de Janeiro

Shakira, la primera artista latina en ofrecer un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, inauguró su presentación con la canción «La fuerte», tema que marca el inicio de su más reciente gira «Las mujeres ya no lloran». Con esta pieza, la colombiana reafirmó que, a pesar del dolor, es necesario sobreponerse a las heridas y seguir bailando.

La reina del pop latino fue ovacionada al unísono por más de dos millones de fanáticos que esperaban su llegada, aunque el show comenzó con un retraso superior a una hora. Los brasileños estallaron de emoción cuando Shakira apareció poco después de las 23 horas sobre un escenario de 1.500 metros cuadrados, el más grande montado para este tipo de eventos, precedido por un magnífico espectáculo de drones.

Los drones formaron en el cielo la imagen de una loba, símbolo del empoderamiento femenino que la artista ha promovido en esta gira, para luego reproducir la silueta de su rostro y finalizar con un mensaje de “Te amo, Río” antes de que Shakira iniciara su repertorio.

Vestida completamente con un brillante traje en los colores de la bandera de Brasil, la cantante recorrió una extensa pasarela, saludando de cerca a su público antes de entonar su tema inaugural. La emoción de los asistentes, muchos de ellos llegados desde temprano y apostados cerca del escenario, se reflejó en gritos, llantos y una euforia desbordante ante la presencia cercana de su ídola.

Previo al concierto principal, el ambiente fue caldeado por las actuaciones de Vintaje Culture y DJ Maz, quienes con sus mezclas electrónicas animaron la emblemática playa desde el final de la tarde.

Ganadora de 15 premios Grammy Latino, Shakira presentó un espectáculo de poco más de dos horas de duración con 30 canciones, un repertorio repleto de éxitos que han marcado diferentes etapas de su carrera y que hicieron vibrar a múltiples generaciones congregadas en la capital carioca.

Entre los invitados destacados se encontraban los hermanos Caetano Veloso y María Bethânia, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB). Además, se espera que la colombiana interprete junto a la cantante brasileña Anitta la canción «Choka Choka», lanzada recientemente por ambas artistas.

Este concierto constituye la mayor presentación en la carrera de Shakira y podría establecer un nuevo récord de asistencia si supera los 2,1 millones de espectadores que acompañaron a Lady Gaga el año pasado; dato que se confirmará al concluir el evento, aunque la magnitud del público ya parece indicarlo.

La masiva concentración, especialmente de latinoamericanos provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, llevó a las autoridades a cerrar todos los accesos vehiculares al barrio de Copacabana cuatro horas antes del concierto. Asimismo, se desplegó un rígido esquema de seguridad con alrededor de 8.000 agentes policiales y se instaló una infraestructura similar a la utilizada en las celebraciones de Año Nuevo, cuando hasta tres millones de personas se reúnen en las playas de Río.

Este espectáculo, parte del evento anual «Todo Mundo no Río», además cierra la gira mundial «Las mujeres ya no lloran», que Shakira inició en febrero del año pasado en esta misma ciudad, en homenaje a Brasil, uno de los primeros países que le abrió las puertas en sus inicios musicales.

Con información de EFE.