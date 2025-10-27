«Sería importante aplicar la boleta única de papel a las provinciales»

El debut de la boleta única de papel no presentó inconvenientes y eliminó las posibilidades de fraude o manipulación electoral mediante el acarreo de votantes (dinero o bolsas de mercadería con la boleta incluida), lo que en Misiones siempre fue habitual por parte del oficialismo, como así también el robo de boletas en los cuartos oscuros, la rotura de las mismas o boletas truchas en busca de la impugnación.

En ese sentido, referentes de la política reclaman que el nuevo sistema se implemente en próximas elecciones provinciales tanto ejecutivas como legislativas.

«Sería importante modificar el sistema electoral de Misiones para aplicar también la boleta única de papel a las elecciones provinciales. Con esta medida se disminuye la manipulación electoral y se fomenta la participación política. El sistema electoral se torna menos limitativo económicamente, y por si fuera poco es más ecológico porque se imprimen cientos de miles de boletas menos», explicó el abogado y ex presidente del PRO Oberá, Silvio Contreras.

Para esto, la oposición debería tener mayoría en la Cámara de Representantes de Misiones a partir de diciembre, cosa que no ocurrirá, ya que el parlamento seguirá funcionando de acuerdo al dedo del caudillo Carlos Rovira.

A nivel nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó el debut de la Boleta Única Electrónica. «Se ha desarrollado una nueva de forma de votación, más ágil, moderna y trasparente con mucho éxito; no tuvimos reportes de incidentes», señaló.

«Todo el mundo destacó la facilidad de esta forma de votación, es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo y un éxito para el sistema político argentino. Era una deuda con los ciudadanos», concluyó.