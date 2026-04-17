Señal: el Banco Central volvió a flexibilizar los encajes de los depósitos para bajar las tasas y dar más liquidez

Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en medio de la negociación del equipo económico con diversos organismos internacionales para obtener hasta US$ 3.000 millones en garantías para eventuales préstamos con bancos internacionales, el Banco Central emitió este jueves una señal contundente al mercado. El organismo decidió flexibilizar nuevamente los encajes bancarios, medida que será efectiva desde este viernes.

Durante su reunión semanal de directorio, el Banco Central ajustó las normas sobre el efectivo mínimo que deben mantener las entidades bancarias, según lo establecido en la Comunicación A8423. Fuentes oficiales señalaron que esta disposición busca otorgar mayor flexibilidad a los bancos en la administración de su liquidez.

Esta decisión se da en un contexto de caída del dólar, que este jueves cotizó a $1.358 en el mercado mayorista, acumulando una baja cercana al 2% en lo que va del mes. El Gobierno apunta así a normalizar la gestión de la liquidez de las entidades, que se había visto afectada por el severo apretón monetario aplicado durante la volatilidad cambiaria previa a las elecciones del año pasado.

Desde el Banco Central indicaron que, entre julio y octubre de 2023, fue necesario adoptar medidas frente a la reducción en la demanda de dinero causada por el shock político previo a los comicios. Las nuevas disposiciones constituyen un avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios.

La medida comprende dos principales modificaciones. En primer lugar, el Central permitirá a los bancos reducir hasta un 65% el mínimo diario de integración de encajes. En noviembre pasado, tras el triunfo oficialista en las elecciones parlamentarias, dicho mínimo ya había sido ajustado del 95% al 75%. Esta nueva adecuación facilita el manejo de liquidez por parte de las entidades y contribuye a estabilizar la volatilidad en las tasas de interés.

En segundo término, se eliminaron los plazos mínimos y máximos para los bonos elegibles como encajes, ampliando así el universo de títulos permitidos y aumentando la flexibilidad para que los bancos transformen activos en liquidez regulatoria.

Ambas medidas se enmarcan en el acuerdo técnico alcanzado con el FMI correspondiente a la segunda revisión del programa vigente bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas para la República Argentina, señalaron desde la autoridad monetaria.

Paralelamente, fuentes del mercado informaron que el Banco Central reactivó el corredor de pases activos al cierre de la jornada cambiaria. Esta herramienta, destinada a proveer liquidez al sistema financiero, había sido suspendida en 2023, lo que provocaba fuertes fluctuaciones en las tasas de interés de corto plazo luego del cierre del mercado cambiario. Con esta reapertura, el Central vuelve a intervenir para establecer un piso y un techo en las tasas de menor plazo.

El frente monetario fue uno de los cinco compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI. Argentina acordó implementar medidas preventivas para limitar la volatilidad de las tasas y fomentar el crecimiento del crédito, que hasta ahora ha mostrado caídas mensuales consecutivas, junto con un aumento en la morosidad en las carteras bancarias.

La normalización de la liquidez tras el apretón monetario es uno de los objetivos que el Banco Central estableció para este año y comunicó a mediados de diciembre. El organismo señaló que avanzará gradualmente en este sentido, al tiempo que planea acumular compras de reservas por al menos US$10.000 millones durante 2024. Con las últimas operaciones informadas este jueves, el BCRA ya alcanzó casi el 60% de ese objetivo.