Senado: la oposición busca avanzar con universidades y emergencia pediátrica y se reactiva el proyecto de ampliación de la Corte

El peronismo en el Senado de la Nación buscará este martes conseguir los dictámenes para los proyectos sobre financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

José Mayans, titular del bloque Frente Nacional y Popular, convocó para esta tarde a dos plenarios para avanzar con el trámite parlamentario.

Sin embargo, el senador libertario Ezequiel Atauche, quien preside la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuestionó la convocatoria opositora.

“Toda vez que las presidencias cabecera de ambos proyectos han convocado a reunión de comisión para este jueves, es pertinente hacerle saber que esta presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda no ha sido consultada previamente, por ende no ha dado su consentimiento para tal citación”, se quejó a través de un escrito.

Además, en la Cámara Alta la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri, discutirá la iniciativa para ampliar la Corte Suprema de Justicia en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales con expositores.

La oposición quiere sesionar en los próximos días con temas sensibles para La Libertad Avanza como lo son los decretos delegados del INTA, INTI, junto con la disolución de Vialidad Nacional, entre otros puntos.

Por su parte, trabajadores del INTI realizarán una protesta, mientras que los estatales definieron una medida de fuerza y movilización a las inmediaciones del Congreso para pedirles a los senadores que rechacen los decretos del Gobierno del presidente Javier Milei para «frenar la motosierra».

“Voten por nosotros ya”, es la consigna de trabajadores del INTI, quienes concentrarán hoy a las 10 en la sede central del instituto, junto a otros organismos “afectados”.

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado definió un paro y marcha para pedirles a los legisladores nacionales que «pulverizar los decretos truchos de Sturzenegger».

«El Senado debe convocar de manera urgente a una sesión para votar por el rechazo definitivo a los decretos de desguace de organismos estatales. Estamos cerca de FRENAR LA MOTOSIERRA. Tenemos que seguir movilizados para salvar todos los bienes del Estado. Es evidente que SIN FACULTADES DELEGADAS, el Gobierno PIERDE FUERZAS. Ahora es cuando tenemos que frenar e impedir el remate de todo el patrimonio estatal», posteó a través de X Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El miércoles, además, volverán a movilizar para exigirles a los diputados el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei contra las leyes que establecían al aumento jubilatorio, la extensión de la moratoria y la Ley de Emergencia en Discapacidad.