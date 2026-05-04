Semana mayormente estable con amaneceres fríos a frescos y jornadas típicamente otoñales, tiempo bueno, mayormente despejado.

Lunes 04 de mayo

Semana mayormente estable con amaneceres fríos a frescos y jornadas típicamente otoñales, tiempo bueno, mayormente despejado. Para mañana lunes, se espera abundante nubosidad y probables lloviznas durante la madrugada y mañana; mayor presencia de sol, con ascenso gradual de la temperatura, cálido, por la tarde. El dominio de una masa de aire frío y seco sobre la región, garantiza estabilidad atmosférica con probables heladas débiles en cuencas cerradas de la zona centro.

Precipitaciones: se esperan menores a 3 mm. Probabilidad de precipitación: 25/45 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este y noreste velocidad entre 2 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Posadas, y la mínima sería de 14 °C en Apóstoles.

Martes 05 mayo

Tiempo estable con predominio de sol, frío a fresco por la mañana, con bancos de niebla sobre arroyos y valles, ascenso de las temperaturas por la tarde. Un sistema de alta presión desarrolla precipitaciones de intensidad variada. Se esperan nuevos descensos de la temperatura y probables heladas débiles (< 6°C) sobre la zona centro. Los vientos predominarán del noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste a velocidades entre 3 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de 20 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para San Javier, y la mínima sería de 14 °C en San Vicente.

Miércoles 06 de mayo

Tendencia para tiempo estable, ascenso térmico, cielos parcialmente nublados. Una masa de aire fresco y seco genera una situación de estabilidad atmosférica. El amanecer sobre el suelo frío generará bancos de niebla matutinos importantes en los valles. Por la tarde suben las temperaturas hasta alcanzar valores templados a cálidos.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste y norte con velocidades entre 2 y 11 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en Eldorado con 30°C y la mínima sería de 16 °C en San Pedro.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.