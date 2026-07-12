Seguridad reforzada en Atlanta para semifinal del Mundial 2026 Argentina vs Inglaterra

La confirmación del cruce de semifinales entre la Selección argentina e Inglaterra encendió las alertas de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. El Departamento de Policía de Atlanta (APD) enfrenta un desafío logístico y operativo sin precedentes para el encuentro que se disputará este miércoles por la noche.

Las autoridades estadounidenses, acostumbradas a la dinámica previsible de espectáculos como la NFL, reconocen que la histórica rivalidad entre ambos equipos representa un reto inédito que trasciende lo deportivo. La combinación de factores geopolíticos, el folclore particular de ambas hinchadas y la masiva afluencia de público perfilan el partido como una potencial pesadilla de infraestructura si no se aplican controles preventivos rigurosos.

La principal preocupación de la organización radica en la normativa estándar de la FIFA para la asignación de localidades en esta etapa del torneo. A diferencia de otras ligas, donde las parcialidades se separan estrictamente mediante barreras físicas y accesos diferenciados, el sistema de venta oficial del Mundial promueve una distribución mayoritariamente mixta dentro del estadio. Según informó el medio inglés Daily Mail, salvo los bloques específicos ubicados detrás de los arcos para cada asociación, se prevé una división equitativa del 50% entre hinchas argentinos y británicos en las tribunas laterales, lo que disuelve las habituales medidas de contención para eventos de alto riesgo.

La necesidad de un operativo riguroso quedó en evidencia tras la viralización de varios videos en las últimas horas, que mostraron altercados menores en las inmediaciones del estadio y enfrentamientos puntuales en bares de la ciudad entre simpatizantes de ambas nacionalidades. En uno de estos incidentes, se observa a un aficionado inglés intercambiando golpes con tres hombres que vestían camisetas argentinas.

De acuerdo con Daily Mail, los mandos policiales de Atlanta están al tanto de los antecedentes históricos que avivan la confrontación entre ambos países. El plan estratégico de seguridad contempla explícitamente el impacto de la Guerra de las Malvinas de 1982, así como la carga simbólica derivada de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona en el Mundial de 1986. Además, el persistente cancionero argentino también está bajo vigilancia del personal de seguridad.

A esta compleja situación se suma la presión del flujo migratorio interno dentro de Estados Unidos. Se espera un desplazamiento masivo de la numerosa diáspora argentina residente en Florida y otras regiones, estimándose que miles de fanáticos viajarán a Atlanta en las próximas horas para generar el clima de partido, incluso en muchos casos sin contar con entradas válidas para ingresar al Mercedes-Benz Stadium.