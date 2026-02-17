Seguirá preso el conductor que atropelló y mato a una estudiante y se escapó: la declaración y por qué se agravó la acusación

El conductor acusado de atropellar y matar a la estudiante Eugenia Carril (18) tiene un escenario judicial complicado. Quedó detenido el domingo -36 horas después del incidente vial- y declaró como imputado en la fiscalía. Luego de ese trámite, el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, confirmó que Julio Cornelio Guerra Torres (41) deberá quedar detenido por «abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo agravado por no socorrer a la víctima».

Son tipificaciones penales previstas en los artículos 54, 84 y 106 del Código Penal y -en esta instancia de la investigación- se prevé que no podría ser beneficiado por una excarcelación.

Luego de entregarse a la policía, el hombre que manejaba la Meriva que atropelló a la chica el viernes a las 22, contó que el choque ocurrió porque se quedó dormido mientras manejaba.

Según pudo constatar Clarín de fuentes judiciales, el acusado describió ante el fiscal que el viernes volvía “muy cansado de trabajar” y en momentos en que circulaba por la zona de la calle 96 “cabeceó dos veces” cuando conducía su Chevrolet Meriva de vuelta hacia su casa, en Villa Elvira.

En ese instante, de acuerdo con el relato, “sintió un golpe seco” que le generó “pánico” porque creyó que le habían tirado una piedra al auto para hacer que se detuviera y robarle. Por eso, dijo, no se detuvo y continuó su camino tocando bocina.

En tanto, detalló que esa noche se fue a dormir sin saber lo que había sucedido y que recién al día siguiente, tras observar los daños en el vehículo, empezó a entender. Fue así que se puso en contacto con una abogada y se presentó ante las autoridades policiales.

El cuerpo de Eugenia Carril fue encontrado el sábado en una zanja, en las calles 3 y 96. La habían atropellado el viernes a la noche, cuando volvía de la facultad.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y en el video, que captó la escena sucedida entre las 22.26 y las 22.28 a varios metros de distancia, se ve al auto que circula a alta velocidad y que hace maniobras zigzagueantes en una maniobra de huida.

Cómo sigue la investigación

La fiscalía que investiga el caso está a cargo de Fernando Padován. Es una unidad de fiscal especializada en incidentes viales con consecuencias penales. Padován instruyó todo el proceso inicial de la muerte de Walter Armand (36), el músico embestido por Felicitas Alvite, conocida como «La Toretto», registrado hace casi dos años en 13 y 32.

Ahora, según adelantaron en la oficina de Padován, seguirán con la búsqueda de más pruebas para «cerrar el caso, aunque parece resuelto», admitieron las fuentes. Aunque Guerra Torres reconoció la autoría restan establecer detalles del «modo y las circunstancias» del episodio para establecer si se puede mantener la dura calificación legal o hay algún resquicio que permita una interpretación más benévola para el imputado.

Por su parte, desde la defensa de la familia de la chica, indicaron que el acusado no logró contestar preguntas con exactitud y afirman que el panorama para el conductor es complicado.

En este escenario, el juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó la detención de Julio Cornelio luego de su declaración y después de que la fiscalía tuviera los elementos necesarios para vincularlo con la muerte de la joven. La acusación es por “homicidio culposo agravado por abandono de persona”.

Quién es el detenido por la muerte de una joven en Villa Elvira

Como contó Clarín, Julio Cornelio hace «changas» de pintura y mantenimiento de viviendas. Para llegar hasta él se concretaron varios allanamientos en la madrugada del sábado. Fueron hasta la casa de la ex pareja y de la ex suegra. «Cuando se vio acorralado, decidió presentarse en la DDI», explicó uno de los investigadores.

El auto había aparecido minutos antes de la entrega en 5 y 57, con el parabrisas roto en el sector del acompañante. También tenía el capot despintado, un detalle que les facilitó a los investigadores la identificación de la camioneta. Lo hallaron en pleno centro de la ciudad, a dos cuadras de la sede de los Tribunales penales, donde este lunes fue sometido a indagatoria.

