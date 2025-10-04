Secuestran la computadora de la jueza Makintach y avanza el segundo juicio por la muerte de Maradona

La Justicia de San Isidro ordenó el secuestro de la computadora que utilizaba para desempeñar sus funciones la jueza Julieta Makintach y el contenido del CPU será analizado en el marco de la causa en la que la magistrada está como imputada de cinco delitos por su rol en el documental «Justicia Divina», que derivó en un escándalo y la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60).

El juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 sanisidrense, dispuso que se secuestre “un disco rígido marca Hikvision y un disco rígido marca Seagate modelo Barracuda”, con sus números de identificación correspondientes.

En el escrito, al que tuvo acceso Clarín, el juez autorizó “al Ministerio Público Fiscal y/o al personal idóneo que se designe al efecto, a proceder al análisis técnico del contenido del aparato de telefónica celular descripto en el punto anterior, debiéndose en su caso incorporar a la pesquisa únicamente aquellos que guarden estricta relación con el evento materia de investigación”.

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA) había autorizado el secuestro de la computadora que se encontraba en el despacho de Makintach en los tribunales de San Isidro. La máquina no había sido utilizada por otro magistrado luego de su suspensión como jueza, mientras continúa el jury de enjuiciamiento.

«Con motivo de la necesidad de utilizar y disponer de la oficina que se encontraba asignada a la Dra. Julieta Makintach en su calidad de Magistrada del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, como también del mobiliario que la compone, entre los que se encuentra el CPU que oportunamente le fue asignado, ante la posibilidad de que dicho elemento informático resulte de interés probatorio en la presente encuesta, hizo saber que a los fines que pudieran corresponder, personal técnico de informática de la SCBA, previo labrar el acta de estilo, extraería el disco rígido de dicho computador y lo reservaría debidamente», indicó la resolución.

Makintach enfrenta un jury, una causa penal y una demanda civil. Foto: AP/Gustavo Garello.

La investigación sobre la conducta de Makintach está siendo investigada por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes pidieron a SCBA el CPU sea resguardado ya que su contenido puede ser de interés para la causa.

En este expediente, la magistrada está imputada de los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Una vez que la oficina de informática de la SCBA tuvo la computadora, los fiscales solicitaron al Juzgado de Garantías el secuestro de los discos rígidos y se pidió autorización para su análisis. La medida puede ser apelada por Makintach.

El secuestro de la CPU de la jueza también había sido solicitado los abogados Rodolfo Baqué, querellante en la causa en representación de Martín de Vargas; Fernando Burlando y Fabián Améndola, letrados de Dalma y Gianinna Maradona.

Justamente las hijas del Diez le iniciaron una demanda civil por «daños y perjuicios» a la jueza Makintach y a todas las personas involucradas en la causa que tramita la Fiscalía N° de San Isidro.

En el marco de ese expediente, este jueves se realizó una audiencia de mediación a la que no asistió Makintach, quien en un primer encuentro con las hijas de Maradona les adelantó que “les iba a demostrar que fue engañada” con la realización del documental.

Tres de las personas investigadas por grabar un presunto documental en el juicio por la muerte de Maradona.

Según pudo saber Clarín por allegados, Dalma y Gianinna se fueron «dolidas, angustiadas y decepcionadas» de la audiencia con la magistrada. José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A, sí estuvo presente en la reunión, a la que también faltaron el guionista Juan Manuel «Chavo» D’Emilio y la «ideóloga» del documental -y amiga de Makintach-, María Lía Vidal Aleman.

Tiempo de definiciones

En el medio de la causa por el documental “Justicia Divina”, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del TOC N° 7 de San Isidro, avanzan en el proceso para el inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona.

Los jueces del TOC N° 7 de San Isidro Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

“Córrase vista al Ministerio Público Fiscal, a las querellas constituidas y a las defensas técnicas para que, dentro del plazo de 10 días, y en los términos del art. 338 del C.P.P. se expidan respecto de los planteos introducidos en relación con el principio non bis in ídem y a la opción de juicio por jurados, debiendo en dicho marco ratificar o rectificar el ofrecimiento de prueba oportunamente efectuado y para que manifiesten si consideran necesaria la realización de una audiencia preliminar”, señalaron este jueves los jueces en un escrito.

En relación al non bis in ídem, conocido como “cosa juzgada” en el derecho penal, es por un pedido realizado por los abogados Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán, defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las ocho personas imputadas en la causa.

El otro planteo al que hacen referencia los jueces es el pedido de juicio por jurados por parte de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, llevada adelante por los letrados Julio Rivas y Francisco Oneto.