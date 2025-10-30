Secuestran carne no apta para consumo en Colonia Elisa

30 de octubre de 2025 Lectores: 15

Personal policial de Colonia Elisa interceptó una camioneta que transportaba carne no apta para consumo. El procedimiento, ocurrido el pasado 29 de octubre, resultó en el secuestro y posterior destrucción de aproximadamente 100 kg de producto cárneo.

El vehículo, una Toyota Hilux blanca, fue detenido en un camino vecinal. El conductor, un joven de 24 años, transportaba los productos cárnicos sin contar con documentación que acreditara su procedencia, lo que alertó a las autoridades.

El padre del conductor manifestó que el vacuno se sacrificó por una lesión, versión confirmada por la propietaria del animal. Sin embargo, un peritaje del Subcomisario Veterinario F. S. determinó que los aproximadamente 100 kg de carne no eran aptos para el consumo humano.

Finalmente, se dispuso la destrucción por incineración de la totalidad del producto. La camioneta fue devuelta a su propietario por disposición de la jueza de Faltas local, Dra. K. R., quien intervino en el caso.

El informe policial no detalla si los involucrados recibirán una multa o alguna otra sanción por parte de la justicia, más allá de la destrucción de la mercancía y la devolución del vehículo.