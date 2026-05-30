Sectores de la UCR piden que se unifiquen sus bloques legislativos y que no acompañen la eliminación de las PASO

En el marco de la previa del año electoral, dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) convocaron a iniciar un debate para conformar una oferta política propia y ampliada, que se distancie del líder libertario Javier Milei y evite el regreso del kirchnerismo. Reclaman la unificación del partido, de sus bloques legislativos en el Congreso y la negativa de sus legisladores a respaldar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El objetivo es movilizar al radicalismo para que se fortalezca institucionalmente, unifique sus bloques y construya una estructura de poder que presente una propuesta electoral distinta al kirchnerismo y al gobierno de Milei”, resumió a Clarín el ex legislador Facundo Suárez Lastra.

El encuentro, realizado el viernes en la Ciudad de Buenos Aires, fue organizado por el ex presidente del Comité Nacional, Ernesto Sanz; el ex jefe de bancada de Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados, Mario Negri; el ex auditor y ministro Jesús Rodríguez; el ex secretario de Defensa del gobierno de Cambiemos, Walter Ceballos; junto a Suárez Lastra y la parlamentaria Lilia Puig.

La reunión comenzó a las 10 y se extendió hasta pasadas las 16, con la participación de más de 130 dirigentes, diputados y ex legisladores de todo el país, entre ellos Karina Banfi, el ex senador y actual auditor nacional Luis Naidenoff, y el abogado Ricardo Gil Lavedra.

Durante la jornada, se analizó el documento “Agenda de Futuro” y se escucharon diversos oradores. Tras un cuarto intermedio, llegaron a la conclusión de que el radicalismo no puede avalar en el Congreso la supresión de las PASO, ya que esto favorecería la polarización impulsada por el oficialismo junto al peronismo.

Este punto será presentado como prioridad al presidente del Comité Nacional, el santafesino Leonel Chiarella. En busca del amplio acuerdo planteado para 2027, consideran fundamental mantener la herramienta de las primarias. Proyectan no solo una UCR unificada, sino también sumar a dirigentes del PRO que rechacen a Milei, además de la Coalición Cívica y sectores del socialismo santafesino.

Por otro lado, Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en el Senado, donde se debate la reforma política, ya presentó un proyecto para modificar las PASO y que estas no sean obligatorias, pero se mantengan vigentes.

En el encuentro también se evaluó la necesidad de exhortar a los cinco gobernadores radicales para que “sean protagonistas”. El reclamo generalizado advierte que, aunque tienen buenas gestiones provinciales, están limitados a lo territorial y que el partido debe superar su “irrelevancia nacional”.

El documento difundido critica tanto al kirchnerismo por errores de gestión pasados, como al gobierno de Milei por su ajuste económico, su visión extrema del mercado y la debilidad institucional.

Además, promueven la recuperación de la “templanza” y plantean siete desafíos: una mayor integración regional y global; estabilización económica sostenible acompañada de una estrategia de desarrollo; impulso a la productividad sin abandonar a los sectores rezagados; respuestas frente a los cambios tecnológicos, climáticos y demográficos; fortalecimiento del Estado con instituciones profesionales, transparentes y eficientes, además de una reforma fiscal y federal; reconstrucción de la integración social a través de educación de calidad, empleo formal y reducción de la pobreza estructural; y la defensa de la democracia y las instituciones, que incluye una reforma judicial, mayor transparencia y combate a la corrupción.