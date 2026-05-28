Secta rusa en Bariloche: operaron a Konstantine Rudnev de urgencia y se recupera en una quinta en San Vicente

Konstantine Rudnev (59) dejó el penal de Rawson tras un año de detención y ahora cumple prisión domiciliaria en una quinta ubicada en San Vicente, bajo la custodia de su abogado, Martín Sarubbi. Este martes fue trasladado a la Clínica Monte Grande para someterse a una cirugía por una hernia inguinal y se encuentra en proceso de recuperación. Se estima que recibirá el alta entre miércoles y jueves, según confirmaron a Clarín.

Rudnev permaneció detenido en Chubut durante más de un año, hasta que el fiscal federal de Bariloche, Fernando Arrigo, solicitó una prórroga de 12 meses para continuar con la investigación. El juez de Garantías subrogante, Gustavo Zapata, extendió la prisión preventiva; sin embargo, tras una apelación, la sala “J” de la Oficina Judicial de General Roca, integrada por los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano, resolvió concederle el arresto domiciliario.

El abogado defensor, Martín Sarubbi —el cuarto en representar a Rudnev— asumió la tutela y garante de la custodia, además de disponer una propiedad para alojarlo en San Vicente. Se estableció asimismo una fianza de 30 millones de pesos.

El informe presentado al Servicio Penitenciario Federal incluyó el diagnóstico y la indicación del cirujano para internación y tratamiento quirúrgico por una hernia inguinoescrotal derecha, programada para el 26 de mayo a las 11 horas. También se reportó un cuadro de artrosis en la columna cervical y dorsal. Tras la operación, Rudnev regresará a cumplir su prisión domiciliaria, confirmaron fuentes oficiales a Clarín.

La investigación contra Rudnev se inició en la sala de partos de un hospital de San Carlos de Bariloche. El 17 de marzo de 2025, una joven rusa de 22 años, embarazada de casi nueve meses, ingresó acompañada por dos mujeres que hablaban en su lugar y no le permitían dirigirse al personal médico, evidenciando una aparente falta de voluntad propia. La situación motivó una denuncia que derivó en una investigación con 21 imputados, incluido Rudnev, cuya causa se prevé que continuará hasta al menos 2027.

La fiscalía acusa a Rudnev de haber participado activamente en la captación, traslado y alojamiento de víctimas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, utilizando como engaño un espacio de yoga y espiritualidad que el grupo empleaba como fachada.

Un componente clave para desarticular la presunta organización fue una partida de nacimiento: cuatro días después del alumbramiento en el hospital barilochense, una de las mujeres del grupo intentó modificar la partida de nacimiento del recién nacido para inscribirlo como hijo de Rudnev. La fiscalía interpretó este acto como parte de una estrategia para obtener la nacionalidad argentina del niño y, posteriormente, gestionar la residencia en Brasil, buscando consolidar el asentamiento permanente del grupo en ambos países.

La detención de Rudnev en el aeropuerto de Bariloche fue conflictiva: al momento de su aprehensión por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, intentó autolesionarse en el cuello con una hoja de afeitar oculta en su billetera.

### Motivos de la prórroga en la investigación

La extensión de doce meses fue solicitada por los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, quienes detallaron ante el juez una serie de obstáculos que impiden cerrar la investigación en el plazo inicial. El magistrado avaló la prórroga con base en los artículos 266 y 335 del Código Procesal Penal Federal, que permiten ampliar el plazo hasta dos años en investigaciones de alta complejidad.

El primer obstáculo es idiomático: existe un gran volumen de material en ruso que debe ser traducido, labor que requerirá aproximadamente 120 días hábiles, es decir, casi seis meses de trabajo exclusivo.

El segundo inconveniente es tecnológico y posiblemente el más difícil de superar: entre los dispositivos electrónicos incautados se encuentra un disco rígido cifrado de 8 terabytes con un sistema de encriptación para el cual el Estado argentino no dispone actualmente del software necesario. Además, hay otros 4 terabytes de datos almacenados que aún no han sido analizados en su totalidad.

El tercer reto es diplomático: la fiscalía aguarda respuesta de la Cancillería argentina para coordinar la toma de declaraciones testimoniales en el extranjero. Los principales testigos se encuentran en Rusia, Indonesia y Alemania, lo que implica activar canales de cooperación internacional que requieren tiempo.

En cuanto a los demás acusados —19 mujeres y un hombre— el juez Zapata no dictó prisión preventiva, pero estableció medidas de coerción, que incluyen prohibición de salida del país y obligación de presentarse cada 15 días ante una dependencia policial cercana a sus domicilios, condición que fue renovada en la última audiencia.