Secreto revelado: este es el truco para cambiar la letra a tus mensajes de WhatsApp

Como la plataforma no lo permite, existe una manera de enviar textos divertidos con otras tipografías.

Seguramente, alguna vez quisiste darle un toque único y especial a tus mensajes de WhatsApp. Pero la plataforma de Meta no permite mucha personalización de los textos.

Por eso, muchos usuarios recurren a los stickers para que los mensajes se destaquen y sean diferentes. Sin embargo, existe una manera de cambiar la letra y sorprender a tus contactos.

Se trata de un truco para poder usar diferentes fonts y mandar mensajes originales, divertidos y personales en WhatsApp.

La clave está en usar una web de terceros, no oficial de Meta, pero con la que podrás escribir textos, darlo el formato que quieras y luego copiar, pegar y enviar el mensaje.

Paso a paso para cambiar la letra en WhatsApp

.En un navegador buscá alguna web de conversión de texto, como textconverter.net, unicodetextconverter.net o texteditor.com.

.Cada una de estas páginas funciona de diferente manera, pero son similares: encontrarás un cuadro de texto para escribir el mensaje, y luego las opciones para cambiarle el formato o la tipografía.

.Cuando ya tengas el párrafo como te guste, simplemente deberás copiarlo.

.Ya en WhatsApp, abrí una conversación y pegá el texto. Y listo. Al enviarlo la otra persona lo recibirá en el mismo formato.

Vale aclarar que las páginas para cambiar la letra no son oficiales de Meta. Y como no son apps, y no requieren instalación alguna, si querés seguir usando otras tipografías, deberás repetir el proceso, lo cual para algunos usuarios o para conversaciones, puede resultar un tanto tedioso.

Por último, es importante informar que las webs de terceros que permiten cambiar el tipo de letra pueden representar algunos riesgos: muchas contienen publicidad invasiva, requieren permisos excesivos o incluso pueden incluir malware al hacer clic en los avisos. Por esos motivos, no recomendar hacer click en ventanas emergentes o descargar contenidos que se publiciten en esas páginas.