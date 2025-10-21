Se viene una nueva edición de Pulso IT, el evento anual de networking y negocios

Llega una nueva edición de “Pulso IT Negocios”, el evento anual que concentra a los principales exponentes del mercado tecnológico de Argentina, incluyendo hombres de negocios, entusiastas y desarrolladores.

Como todos los años, habrá charlas y conferencias a cargo de importantes speakers en las Pulso IT Talks en las que se destacan dos paneles con referentes del periodismo político y económico, para analizar el contexto actual y las perspectivas que marcan el rumbo del sector.

Otra de las charlas estará a cargo de Juan Fosaroli y Ayrton Ruiz en el Out Context Pulso IT, denominada “Empresas en Modo Fórmula 1: cómo ganar la carrera de la eficiencia”.

Este año, la curiosidad es que los participantes se deberán registrar a través de la aplicación PULSO IT MATCH disponible en Apple Store y Google Play y, en base a sus intereses específicos, podrán contactarse con los ejecutivos de las compañías allí presentes para coordinar reuniones presenciales.

El encuentro lo organiza la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) y se realizará durante los días 29 y 30 de octubre, en Goldencenter Eventos ubicado en Int. Cantilo e Int. Güiraldes s/n, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para registrarse se puede ir a http://www.pulsoit.com.ar/register

La edición de Pulso IT del año pasado.

«Una vez más reuniremos al ecosistema tecnológico nacional en torno a un formato innovador, diseñado para impulsar el networking, fortalecer alianzas y promover el desarrollo de nuevos negocios. El cambio en el diseño del evento responde a un pedido de los fabricantes por reforzar el posicionamiento de Pulso IT como un espacio exclusivo de reuniones que potencie la industria local”, dijo Alejandro Boggio, presidente en CADMIPyA.

Como en las ediciones anteriores el evento tendrá salas de charlas “silent” donde los participantes contarán con auriculares individuales para la presentación de nuevas tecnologías. También habrá disertaciones, keynotes y paneles en un auditorio principal.

Agenda de las Salas Silenciosas

Día 1

Sala B

14:30 Cisco Systems: Mariela Calligo – Presente y futuro de los AI-Ready DCs

15:30 Lyonn: Rafael García – Lyonn como respaldo de energía segura: «35 años de energía ininterrumpida»

16:30 Zebra: Julio Lopez – Descubre lo nuevo de Zebra! y haz crecer tu negocio

17:30 Cisco Systems: Facundo Saralegui – IA al Servicio de la Colaboración: Transformando Experiencias con tecnología Cisco

18:30 Huawei: Federico Brest – Transformando la Conectividad en las PYMES: Desafíos y Soluciones para el Futuro Digital

Sala C

15:30 Adata: Favio Selvaggio – ¿Que está pasando con las memorias ram y SSD a nivel global? ¿Por qué nos beneficia saberlo?

16:30 Context: Astird Urrel

17:30 Hewlett Packard Enterprise: Daniel Savastano – HPE + Microsoft: La Receta para Multiplicar tus Oportunidades de Negocio.

Sala D

15:30 Evento – Gamedia: Alejandro Scrivano – Cómo potenciar negocios B2B mediante creatividad y nuevas tecnologías

16:30 OneCloud: Nicolas Dawidziuk – TECNOLOGIAS + IA

17:30 Huawei: TBD

Sala E

16:30 DELL

Día 2

Sala B

14:30 Qaliqay Digital Partners: Fernando Freytes – Transformar para crecer: ¿cómo crear una estrategia exitosa de digitalización para tu empresa?

15:30 Epson: María Eugenia Lamaque – Launch EcoTank Pro

16:30 Huawei: Federico Brest – Transformando la Conectividad en las PYMES: Desafíos y Soluciones para el Futuro Digital

Sala C

15:30 GST Capital: Sergio Calderon – Leasing y Renting: soluciones de financiamiento inteligente

16:30 Huawei: TBD

Sala D

16:30 Hewlett Packard Enterprise: Alejandro Rodriguez – Descubrí el poder de la nube privada con Greenlake

Sala E

16:30 DELL