Se viene otra suba en el precio de la carne, que ya había crecido 5% durante enero

Los precios de la hacienda en el Mercado de Cañuelas volvieron a subir y el bolsillo volverá a sentir el impacto. Este viernes las vaquillonas livianas alcanzaron un valor de $ 5.900 el kilo, $ 400 por encima de lo que habían tocado la semana pasada, y el mercado entiende que este movimiento también llegará a las carnicerías.

De acuerdo con distintos especialistas, estos movimientos tendrán un impacto directo sobre los precios de la carne al consumidor, y en los próximos días ya se comenzarán a ver pizarras con incrementos de entre el 2% y el 3%.

Si bien esta suba no es fuerte, llega para seguir sumando presión sobre la inflación, y especialmente sobre el mismo incremento que viene mostrando la carne, que solo en enero crecieron un 5% mensual y un 73% contra el mismo mes del año pasado.

Desde el MAG, Según indicó el director del MAG, Andrés Mendizabal, este movimiento en los valores de la hacienda llevará a que en las próximas semanas se dé un aumento en el precio de la carne de entre el 2 y 3%,

El analista del sector ganadero Víctor Tonelli, de hecho, incluso espera que el precio de la carne se ubiqué durante el correr de este año entre 5 y 10 puntos por encima de la inflación de 2026.

Los analistas del sector coinciden en que el contexto de escasez de hacienda para el consumo y el marcado aumento de las exportaciones jugaron en favor de los incrementos de precios. A esto, además, se le debe sumar la acentuada tendencia que se da entre los productores hace algunas semanas, que optaron por engordar y retener animales para agregarles más kilos para aprovechar la ecuación favorable entre el valor del kilo de carne y el costo de alimentación de la hacienda.

Según el relevamiento de precios de enero realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), la carne subió 4,9% respecto de diciembre, un 2,9% por encima de la inflación del mes.

Por otro lado, la comparación interanual es bastante más abultada: en enero se ubicó en el 73,4%, más de 40 puntos por encima del 32,4% que la inflación registrada por el Indec.

Qué está pasando

«Se actualizaron todas las cotizaciones de la hacienda en pie, con una faltante cada vez mayor de conjuntos livianos», detallaron desde el mercado. En un análisis reciente, Tonelli afirmó que ya se observa una clara vocación de retención de animales por parte de los productores, con la idea de agregar más kilos a campo o en los corrales.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, afirmó que “mientras siga la falta de oferta de animales debido a que la producción apuesta a meterle más kilos a la hacienda, va a estar muy sensible el mercado. Cualquier desequilibrio, como lluvias, feriados o demanda de mercadería que no esté contemplada, hará que veamos valores en aumento”.

Operadores del mercado afirman que en las subastas se está viendo a un nuevo jugador que son los feedloteros, que van a buscar lotes livianos para llevarlos a sus corrales y agregarles más kilos a bajo costo.

Los embarques de carne, mientras tanto, alcanzaron en enero las 62 toneladas de res con hueso, lo que significó un incremento del 11 por ciento con relación a enero de 2025, según indicó el Indec. Este aumento en el volumen exportado es acompañado por un alza en el precio promedio a nivel internacional, que fue del 33 por ciento en los últimos doce meses y supera ampliamente los 5.000 dólares por tonelada.

To esto se traduce en una visible tendencia a la baja de la faena bovina que se sostendría durante todo el año, mientras que la demanda se mantendrá firme en la Argentina y en el mundo.