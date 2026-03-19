Se viene el show de AC/DC de Argentina: horarios, accesos, cortes de calles, setlist y todo lo que tenés que saber si sos un verdadero fan

Después de más de 16 años, AC/DC regresa a la Argentina. La legendaria banda australiana se presenta en el estadio River Plate este 23, 27 y 31 de marzo, en el marco del Power Up Tour, su gira mundial que ya pasó por Europa, Estados Unidos y Australia.

La fecha local tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida también por sus papeles en la serie Gossip Girl y en la película El Grinch.

Los fanáticos argentinos esperan desde hace más de una década la visita de AC/DC, ya que su último show en el país fue en diciembre de 2009, con tres funciones agotadas en el Monumental, registradas en el álbum y DVD Live at River Plate (2012).

La gira toma su nombre del álbum Power Up, el disco número 17 de la banda, concebido como un homenaje a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional del grupo, fallecido en 2017.

La formación actual de AC/DC está integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

AC/DC en la Argentina: cómo activar las entradas para el show

Antes de asistir al show, es importante activar la entrada en la app Quentro desde la web de AllAccess. Para hacerlo, primero ingresá a AllAccess.com.ar e iniciá sesión con tu usuario. Luego dirigite a la sección “Mis entradas”, seleccioná la compra correspondiente y seguí los pasos indicados en pantalla. Allí vas a tener que ingresar el mail al que querés enviar tus tickets.

Una vez completado ese proceso, vas a recibir un código de Quentro en tu correo. Después, solo tenés que ingresar a la app, iniciar sesión y cargar ese código. Así, tus entradas quedarán activadas y listas para el concierto.

En los últimos días, se habilitaron entradas para las tres fechas. Se pueden adquirir en la web de AllAccess.com.ar.

AC/DC en la Argentina: cómo llegar al estadio de River en tren, colectivo y subte

El estadio River Plate está ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 7597, en CABA. Se puede llegar tomando un colectivo en el Metrobus Norte, con la línea D del subte hasta Congreso de Tucumán, o bien con el Tren Mitre (ramal Tigre), bajando en la estación Núñez. Otra alternativa es el Tren Belgrano Norte, con descenso en la estación Ciudad Universitaria/Estadio Monumental.

Metrobus Norte: líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.

Estación Congreso de Tucumán de la línea D del subte.

Tren Mitre ramal Tigre – Estación Núñez.

Tren Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria/Estadio Monumental.

Apertura de puertas, The Pretty Reckless como banda telonera y a qué hora empieza el show de AC/DC

Horarios

Las puertas del Estadio Monumental se abrirán a las 16. A las 19.30, el grupo estadounidense The Pretty Reckless se subirá al escenario para encender la previa. El esperado show de AC/DC a 17 años de su última visita al país comenzará a las 20.30.

Apertura de puertas: 16

The Pretty Reckless – banda telonera: 19.30

Show de AC/DC: 20.30

Accesos

Belgrano Alta: Av. Libertador y Udaondo.

Campo Delantero / Stage B: Av. Libertador y Udaondo.

Campo General: Av. Alcorta y Monroe.

Platea Preferencial Belgrano Alta: Av. Alcorta y Monroe.

Platea Preferencial Belgrano Inferior: Av. Alcorta y Monroe.

Platea Preferencial Belgrano Media: Av. Alcorta y Monroe.

Platea Preferencial San Martín Baja:

Platea Preferencial San Martín Inferior:

Platea Preferencial San Martín Media:

Sívori Media: Av. Alcorta y Monroe.

Sívori Alta: Av. Alcorta y Monroe

San Martín Alta: Av. Alcorta y Monroe.

Objetos prohibidos

Equipos de fotografía y video.

Palos de banderas y selfie sticks.

Armas de fuego o punzantes.

Pirotecnia / explosivos.

Sustancias ilegales.

Drones.

Punteros laser.

Bebidas de cualquier tipo.

Alimentos de cualquier tipo.

Fuegos artificiales.

Paraguas, mates, mochilas grandes.

Animales, a excepción de perros de compañía.

Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.

Coches de bebés.

AC/CD en la Argentina: la posible setlist para el show en Buenos Aires

Antes de llegar a Buenos Aires, la banda australiana AC/DC pasó por Brasil y Chile, donde hizo vibrar a miles de fanáticos en su esperado regreso. Todo indica que esa energía se repetirá en el Estadio Monumental.

El público local lleva 17 años esperando este reencuentro, y la cuenta regresiva ya está llegando a su fin. En sus shows anteriores, el concierto abrió con If You Want Blood (You’ve Got It).

Además, se espera un recorrido por los grandes clásicos de su carrera, con temas infaltables como Back in Black y Highway to Hell, junto con canciones de su etapa más reciente, entre ellas Demon Fire y Shot in the Dark del disco Power Up, que le da nombre a la gira.

A continuación, la lista completa de canciones que la banda podría tocar en River:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Cortes de tránsito por el show de AC/DC en River

Por el recital de AC/DC en el Estadio Monumental, el Gobierno de la Ciudad montará un operativo especial con restricciones en la circulación en la zona. Desde las 11 y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, se establecerá un perímetro de seguridad con controles de acceso para vehículos en los alrededores del estadio.

Además, la avenida Figueroa Alcorta permanecerá cerrada entre Monroe y Udaondo —incluido el cruce con Campos Salles— desde las 13 hasta la 1 de la madrugada. En tanto, la avenida Udaondo estará cortada entre la Avenida del Libertador y la autopista Lugones desde las 14 y durante toda la noche.