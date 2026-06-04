Se vendió Shell en Argentina: el fondo Mercuria y Edenor firmaron la compra de la red de estaciones

La trader suiza Mercuria Energy Group, socia en Argentina del empresario José Luis Manzano, firmó este jueves el acuerdo para adquirir Raízen Argentina, la empresa que opera las 894 estaciones de servicio de Shell en todo el país, además de la refinería de Dock Sud, en Buenos Aires.

El proceso de venta de la marca Shell en Argentina comenzó el año pasado y entró en su etapa final a partir de noviembre de 2025. El precio pactado asciende a 1.420 millones de dólares, un monto sujeto a ajustes una vez que se complete la transacción. Esta cifra incluye capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos operativos.

Los fondos obtenidos permitirán a Raízen, empresa brasileña controlada por Shell y Cosan, reducir su deuda de aproximadamente 13.000 millones de dólares y avanzar en una reestructuración con sus acreedores, proceso que debe ser avalado por la Justicia brasileña.

En cuanto a la continuidad de la marca, Mercuria y Shell firmaron un acuerdo de licencia que permitirá al fondo suizo mantener el uso de la denominación Shell. De esta forma, no habrá cambios visibles para los clientes que cargan combustible en las estaciones de la red.

La venta incluye, además de las estaciones y la refinería, una planta de lubricantes ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

Los nuevos propietarios asumirán el control efectivo de la operación en un plazo estimado de 30 a 60 días, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Mercuria es un grupo independiente de energía y trading de materias primas, fundado en 2004 en Ginebra, Suiza. Actualmente opera en más de 50 países y reporta ingresos superiores a 140.000 millones de dólares. En Argentina, participa junto a Phoenix Resources, una empresa que opera en Vaca Muerta, en la que también está involucrado José Luis Manzano.

La compañía participa en toda la cadena de valor energética, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (GNL), energía eléctrica, renovables y metales.

En un comunicado, Mercuria expresó que esta adquisición refleja su compromiso a largo plazo con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y fortalece su presencia en América Latina. Además, destacó que considera a Argentina como un mercado energético importante, con fundamentos sólidos y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión.

Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria, aseguró que la empresa cuenta con la solidez financiera, capacidad operativa y visión a largo plazo necesarias para apoyar y desarrollar este negocio. También afirmó que están comprometidos a garantizar la continuidad para empleados, clientes, proveedores y socios.