Se vendió el Movistar Arena: quiénes son los nuevos dueños mayoritarios

Live Nation Entertainment, empresa que en Argentina controla las productoras de espectáculos DF Entertainment (Lollapalooza) y Dale Play Live (Duki, Bizarrap), adquirió una participación mayoritaria en el Movistar Arena Buenos Aires, uno de los principales espacios cerrados para entretenimiento en vivo de América Latina. La Nación, anterior propietario mayoritario, continuará como accionista.

Inaugurado en 2019, el Movistar Arena se consolidó como uno de los recintos más importantes de la región, con capacidad para 15.000 personas y más de 250 eventos anuales que reúnen a más de 2,5 millones de asistentes.

Con esta operación, Live Nation suma su segundo Movistar Arena en Sudamérica, tras la adquisición en diciembre de 2025 de una participación mayoritaria en el recinto de Santiago de Chile, que también cuenta con capacidad para 15.000 personas, recibe alrededor de un millón de asistentes y alberga 170 shows anuales.

Esta adquisición representa el segundo avance de Live Nation en Argentina en lo que va del mes, luego de anunciar planes para adquirir una participación mayoritaria en la productora Dale Play Live.

La compañía está presente en el país desde 2018, cuando compró DF Entertainment, socio local de Lollapalooza Argentina. Con la nueva compra, Live Nation respaldará al actual equipo de gestión del Movistar Arena, que continuará operando como un espacio abierto y disponible para todos los promotores calificados.

“Desde que abrimos nuestras puertas, Movistar Arena Buenos Aires se convirtió en una referencia del entretenimiento en vivo en Argentina y en toda América Latina”, afirmó Gabriel Dantur, CEO del recinto. “La inversión de Live Nation refleja la fortaleza de lo que el equipo construyó en los últimos años, y seguiremos mejorando la experiencia para artistas, fans, socios y promotores”.

En enero, Live Nation firmó un contrato a 10 años, valuado en aproximadamente 110 millones de dólares según reportes, para administrar los derechos exclusivos de conciertos y el naming del estadio Más Monumental de Buenos Aires, sede del club River Plate.

Por otra parte, en México, el pasado verano Live Nation aumentó al 75% su participación en la productora OCESA mediante una operación de 646 millones de dólares, tras haber adquirido inicialmente el 51% de la compañía en diciembre de 2021 por 416 millones de dólares.