Se vende Burger King Argentina: cuál es la empresa que la quiere

7 de octubre de 2025

La cadena local El Desembarco está en etapas finales para comprar la operación de Burger King en Argentina. El acuerdo, asesorado por BBVA, busca mantener los más de 100 locales y preservar los puestos de trabajo en el país.

El grupo mexicano Alsea avanza en las negociaciones para vender la operación de Burger King en Argentina. El principal interesado es El Desembarco, una cadena local dueña de las marcas Mr. Tasty y Mila and Go.

En un comunicado, El Desembarco confirmó que las conversaciones están en etapas finales. La adquisición es clave en su plan de expansión y busca «fortalecer su estructura logística, ampliar la capacidad de gestión y potenciar la producción nacional».

El grupo Alsea mantendrá en el país la operación de Starbucks, con más de 130 sucursales. Burger King cuenta con presencia en 11 provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes y Chaco.

El proceso de venta busca garantizar la continuidad de los trabajadores y proveedores locales. La transición dependerá de la finalización exitosa de las negociaciones.

Hasta el momento, no se revelaron los detalles financieros del acuerdo ni la fecha exacta para su cierre.