Se supo de qué murió el chico de 15 años en Chascomús y qué va a pasar con el vecino que lo agredió tras un choque

La autopsia realizada al cuerpo de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que viajaba como acompañante en una moto que colisionó con un automóvil en Chascomús y posteriormente fue agredido por un vecino mientras estaba tendido en una camilla, confirmó que la causa de muerte fue el accidente, informaron fuentes judiciales a Clarín.

El informe forense señala que la lesión más grave de Kevin fue una fractura múltiple en los huesos del cráneo, compatible con el impacto contra una superficie a alta velocidad, y no con los golpes recibidos en la cabeza por parte de Leandro Marzzellino (50), el vecino que lo atacó cuando ya estaba en el suelo, delante de médicos y policías. Asimismo, se registraron politraumatismos severos en el pecho que provocaron un importante sangrado.

Por esta razón, fuentes judiciales explicaron a Clarín que no existen elementos para imputar homicidio a Marzzellino; sin embargo, podría ser acusado por lesiones leves, según las pruebas disponibles hasta el momento.

Historial de conflictos entre Kevin Martínez y Leandro Marzzellino

Marzzellino, quien inicialmente acudió a asistir a Kevin tras el choque, protagonizó luego una agresión contra el joven al ponerle la rodilla en el cuello y propinarle cinco golpes en la cabeza mientras estaba sobre la camilla. Según se reveló, ambos mantenían un historial previo de enfrentamientos.

En un video grabado en el lugar, se escucha a Kevin gritar: “gato, gato, a vos te la tengo jurada”. Vecinos también lo insultaban calificándolo de “chorro” mientras permanecía en el suelo. Días antes del accidente, Marzzellino había descubierto a Kevin intentando ingresar por la fuerza en la casa de su madre. Tras un intento de persecución sin éxito, el adolescente habría vuelto a presentarse en la vivienda para robar.

La madre de Marzzellino, quien tiene discapacidad, declaró a otro medio que Kevin intentó robar en su casa en cuatro ocasiones y que ya realizó dos denuncias formales; sin embargo, no se avanzó en la investigación debido a la minoría de edad del joven, que cumpliría 16 años recién en agosto.

El último encontronazo

El 12 de mayo, la moto conducida por un joven de 17 años circulaba a alta velocidad por calle Quintana cuando chocó de costado contra un Ford Ka. Kevin Martínez iba como acompañante. Ambos salieron despedidos del vehículo sin usar casco. Kevin permaneció consciente, aunque con una lesión grave en una pierna.

En ese momento, Marzzellino, que estaba en la casa de su madre a pocos metros del accidente, se acercó violentamente y situó su rodilla en el cuello de Kevin, acusándolo de estar drogado y comenzando a golpearlo en la cabeza.

La familia de Kevin cuestiona la actuación de la policía y los médicos presentes, que no intervinieron para detener la agresión. El personal de la ambulancia decidió trasladar primero al otro joven, que estaba en estado grave y tenía antecedentes penales; además, la moto que manejaba tenía pedido de captura por robo desde el 9 de mayo.

Kevin fue inicialmente atendido en el hospital local y luego derivado al Sanatorio Franchín de Buenos Aires, pero llegó sin signos de respuesta y falleció al día siguiente.

Actualmente, se desconoce el paradero de Leandro Marzzellino. Algunos vecinos afirman que ese mismo martes abandonó la casa de su madre en la calle Jacarandá y podría encontrarse en La Plata.