Se supo cuál habría sido la frase de Germán Martitegui que hizo que Eugenia Tobal renunciara a “MasterChef”

Ángel de Brito anunció este jueves que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) porque no le gustó una devolución que le dio Germán Martitegui después de presentar un plato dedicado a su mamá, quien murió en 2020.



Después de un largo enigmático, el conductor de LAM (América) develó cuál fue la hiriente frase que el chef le dijo a la actriz, que la llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Ella hizo un brownie dedicado a su mamá. Parece que Martitegui le dijo ‘¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar eso?’ en un mal tono, después de todo el cuento de que era por la madre. Eso no lo pusieron al aire», reveló el periodista de espectáculos.

Al respecto, uno de los concursantes del reality gastronómico le dio más información: “Me cuenta otro participante que compartió con ella, que va a decir que renunció por temas personales, pero lo del brownie fue lo que le hinchó los huevos y dijo ‘chau, ya está’“.

Por qué Valentina Cervantes también renunció a MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity (Telefe) por pedido de su pareja, Enzo Fernández. Según trascendió, en los próximos días la influencer regresaría a Inglaterra junto a sus hijos.

El miércoles, Ángel de Brito sorprendió con el enigmático de una renuncia en el reality de cocina. Después de algunos minutos de misterio, el conductor de LAM (América) reveló: “La que se va de Masterchef intempestivamente es la señorita Valu Cervantes”.

Acto seguido, el periodista advirtió que ya renunció y se iría en cinco días. Sobre los motivos, precisó: “Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”.

Video Placeholder

Aseguran que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity: el motivo (Foto: Instagram /valucervantes)

A modo de cierre, Yanina Latorre aportó: “Él es superceloso. Ella está muy linda y no para de laburar. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquito y la nena más grande, como va al colegio, se iba a quedar con su papá y su niñera en Europa y que iba a venir de vez en cuando a ver a la mamá”.

“Lo que pasó es que la nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña a la mamá. Entonces la familia queda muy separada y se vuelven todos para Europa”, concluyó la panelista. Y el conductor, cerró: “El 10 de noviembre es la última grabación”.