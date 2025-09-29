Se salvó por muy poco de ser brutalmente atropellado y su reacción fue llamativa

La situación no solo erizó sus pelos, sino que lo hizo levantarse en el momento justo para salvarse de un fatal accidente. El trabajador de limpieza Erick Danilo Santos tuvo rápidos reflejos que lo ayudaron en un inesperado episodio, en el que un auto descontrolado se subió a la acera y casi lo pisa.

Mientras comía sentado en la acera, Erick, de 26 años, observaba la calle. Fue de un momento para el otro cuando a su izquierda vio venir un automóvil a toda velocidad. El vehículo se salió del carril de la avenida en la que circulaba y se subió al área peatonal, llevándose consigo un letrero cercano al hombre.

Pero este se levantó rápidamente y evitó ser impactado. Pocos milisegundos atrás, intentó agarrar su mochila de trabajo, aunque no lo logró y quedó debajo de las ruedas del Volkswagen.

Sobre el conductor no se sabe quién es ni por qué manejaba a tal velocidad. Lo que registró una cámara de seguridad lo muestra a lo lejos, cuando el coche se detiene a los pocos metros. Allí se ve al automovilista que abre la puerta y sale corriendo.

La particular reacción del hombre luego de haberse salvado del accidente

El hecho pasó el sábado 20 de septiembre en el barrio de São Conrado, en la zona sur del municipio Aracajú, en Brasil. El joven de 26 años se encontraba esperando al autobús de la empresa recolectora de basura para la que trabaja, y se encontró con esta escena que casi le quita la vida.

Su reacción posterior al incidente fue arrodillarse y orar. Foto: Captura video

Sobre la Avenida José Carlos Silva, el joven que escapó del choque, inmediatamente se arrodilló y empezó a orar, con las dos manos levantadas.

«Ese día comprendí aún más que cada día es un regalo y que no tenemos garantía de un mañana. La vida es corta, pero la eternidad es real. Fue una liberación increíble, y solo puedo estar agradecido», dijo Erick a G1 sobre el incidente.

Entre su asombro y agradecimiento, el trabajador no pudo identificar al conductor ni la matrícula. De hecho, tomó mayor consciencia de la gravedad del asunto cuando solicitó acceso a la cámara de seguridad.

La «acción de Dios» que lo salvó en un día de estrés

Además de salir ileso, el incidente le dejó un mensaje relacionado a su fuerte creencia. Con una fe apoyada en la religión cristiana, comentó -al mismo medio de noticias- que reza de forma cotidiana, pero justamente ese día se encontraba particularmente agobiado.

“Todos los días rezo antes de salir de casa, pero ese día no recé. Estaba estresado y ansioso por otros problemas personales, y aun así Dios me libró”, aseguró.

Erick estaba comiendo mientras esperaba el autobús de la empresa. Foto: Captura video

De esta manera, Erick celebró su fuerte creencia en un momento que lo acercó a lo peor. Casi como una «prueba de fe», el joven destacó que incluso en los malos momentos pudo ver la «acción de Dios». Y, como se pudo apreciar en las imágenes, su respuesta de gratitud fue inmediata.

Los retos de Brasil en cuanto a seguridad vial

En el marco de una campaña de seguridad vial en América Latina, lanzada en junio de este año, las Naciones Unidas informaron que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Brasil es de 15,7 por cada 100.000 habitantes.

Este dato forma parte de una realidad preocupante, en la que la seguridad vial es uno de los «principales retos» del país, a criterio del organismo internacional.

Es que el coste económico de los accidentes de tráfico se estima en un 5% del PBI, mientras que el 61% de las víctimas mortales de accidentes son peatones, ciclistas y motociclistas.