Se reanuda la Fiesta del Colono en San Pedro

La comunidad de San Pedro se prepara para vivir una jornada inolvidable con la Gran Fiesta del Colono, que se realizará el próximo domingo 28 de septiembre en la ex cancha de aviación, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. La entrada será totalmente libre y gratuita y el evento se desarrollará sin suspensión por lluvia.

La fiesta contará con una variada programación que incluirá música en vivo durante toda la jornada, con la presentación de grupos musicales locales y provinciales para bailar y disfrutar en familia. También habrá un patio de comidas, un gran sector de artesanías y stands de emprendedores, además de una cantina y el tradicional asado a la estaca.

Los interesados en reservar un stand pueden comunicarse con:

Luis Grondona al 11 6803-4542

Daniela Patiño al 3751 56-5968

Para participar, solo deben colaborar con un premio que será sorteado durante el evento.

Precios del asado

Espeto de vaca (2 kg): $20.000 (con tu compra participas de un sorteo por 20lts de pintura, gentileza de Elecrifer)

Espeto de chancho (2 kg): $20.000

Pollo asado: $12.000

Los números estarán a la venta en la Municipalidad y en comercios locales.

Con la compra de un espeto de asado, el público participará automáticamente de un sorteo especial que se realizarán durante la jornada, con importantes premios aportados por comercios e instituciones de la zona:

Motoguadaña – Cooperativa Agropecuaria Forestal Paraíso Ltda.

Hidrolavadora – Autovalle S.A.

$200 mil en orden de compra Ceferino Rodríguez

Batería 75 Amper – Repuestos Félix

Taladro – Total Agroinsumos

50 litros de combustible – Axion

Orden de compra por $100.000 – Supermercado Kevin y Alex (Paraíso)

Amoladora – Total Agroinsumos

3 injertos – Agropecuaria 2 de Abril

Reposera – Agropecuaria El Agricultor (Paraíso)

3 injertos – Agropecuaria 2 de Abril

Espejo – Carpintería y Vidriería Virgen de Itatí

Dos órdenes de combustible por $25.000 c/u

Orden de compra por $50.000 Ceferino Rodríguez

Orden de compra por $100.000 Ceferino Rodríguez

Con propuestas para toda la familia, espectáculos en vivo y sorteos imperdibles, la Fiesta del Colono promete ser uno de los grandes encuentros comunitarios del año.