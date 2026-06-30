Se profundiza la crisis en Blender: intiman a Rebord a hacer su programa, pero responde con una ironía sobre el dueño del canal

La crisis en Blender se agravó este lunes cuando Tomás Rebord confirmó haber recibido una intimación judicial para realizar su programa, aunque señaló que el canal carece de cámaras, sonido y personal necesario para salir al aire. Desde Estados Unidos, donde se encuentra de vacaciones, respondió con ironía que podría hacerlo remotamente para abordar los negocios del dueño del canal, Augusto Marini, en la provincia de Misiones.

A cuatro días del despido de diez productores tras un reclamo salarial, Blender mantiene fuera del aire dos de sus principales ciclos y busca reorganizar una grilla que en menos de una semana perdió la mitad de sus programas diarios, incluido el de Rebord, que hasta entonces era el más visto.

En sus redes sociales, Rebord informó: “BLENDER me notificó judicialmente para que me apersonara a hacer el programa antes conocido como Hay Algo Ahí el día de hoy”. Agregó que, acompañado por una escribana, constató que «no había ni cámaras, ni sonido, ni personal para poder salir al aire», situación que atribuyó a los despidos masivos realizados de un día para otro.

El conductor, que se encuentra en Estados Unidos por el Mundial y en un período de vacaciones acordado con la empresa, afirmó estar dispuesto a transmitir el programa de forma remota. Propuso de manera irónica realizar “un especial sobre la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento”, en clara referencia a los negocios de Augusto Marini en esa región, relacionados con energía y salud.

El jueves pasado, todos los programas de Blender quedaron suspendidos. Este lunes regresaron los ciclos conducidos por Mauro Szeta y José María Listorti, que habían comenzado en 2024; sin embargo, continúan fuera del aire Hay Algo Ahí, de Rebord, y Último Aviso, conducido por Fiorella Sargenti, quien fue la primera en suspender su programa en solidaridad con los despedidos.

En su regreso al aire, Szeta calificó el día como “triste” y expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos, a quienes pidió sean reincorporados de inmediato. Varios colegas manifestaron sentimientos similares; Lu Iacono habló de angustia, Tomás “Quintín” Palma expresó la dificultad de continuar con el humor en este contexto, y Hugo Lamadrid atribuyó los despidos a una “decisión política e ideológica” de la empresa.

Por su parte, José María Listorti, desde Miami, donde cubre el Mundial, reconoció vivir “una situación muy incómoda”. Explicó que decidió continuar con su programa debido a un contrato vigente y el temor a que la paralización total afecte a más empleados. “No se quedan sin trabajo 10, se quedan sin trabajo 40 o 50 si no hacemos el resto de los programas”, afirmó, al tiempo que expresó su solidaridad con los despedidos.

Las autoridades de Blender, lideradas por Augusto Marini, buscan alternativas para cubrir las franjas de las 19 y 21 horas, vacantes tras la suspensión de los programas de Rebord y Sargenti. Aunque continúan las negociaciones para reincorporar ambos ciclos, no hubo avances, ya que la empresa mantiene la decisión de sostener los diez despidos que desencadenaron el conflicto.

La ausencia de Hay Algo Ahí se debe al despido de gran parte de su equipo de producción, una medida que Rebord calificó como “un superataque” contra su programa. El conductor denunció que nadie le respondió cuando intentó comunicarse con las autoridades del canal para conocer detalles de la decisión y consideró que el ciclo quedó en duda, pues “no hay programa sin el equipo que lo produjo desde su inicio en Blender a comienzos de 2024”.

Manu Jove, integrante del programa, expresó su dolor por los despidos “violentos” de compañeros y advirtió que “a esta hora no hay certezas sobre la continuidad de Hay Algo Ahí, espacio que desarmaron casi por completo”.

La crisis también alcanzó a Último Aviso. El jueves pasado, en plena transmisión, Fiorella Sargenti interrumpió el programa para solidarizarse con los despedidos y cuestionar las desvinculaciones, en medio de un fuerte operativo de seguridad en el edificio del canal. Desde entonces, su ciclo permanece fuera del aire.

La decisión de Cale Group, empresa propietaria de Blender, sacudió a uno de los principales canales de streaming del país. Blender se había consolidado en los últimos años entre las señales con mayor audiencia; en 2025 ocupó el tercer lugar en visualizaciones, detrás de Luzu y Olga, con el programa de Rebord como uno de sus principales atractivos.

Fuentes de Blender expresaron a Clarín que el canal “no está en crisis ni protagonizó una ola de despidos masivos” y calificaron las medidas adoptadas como “puntuales, responsables y que no comprometen la continuidad del canal”. Rechazaron que las acciones constituyan “un ataque contra Tomás Rebord ni contra su comunidad” y argumentaron que fueron tomadas para “preservar el buen funcionamiento del canal frente a acciones intimidatorias dirigidas contra directivos y empleados”, además de proteger “más de 90 puestos de trabajo vinculados a su operación diaria”.

Desde la empresa aseguraron que esperan que Rebord regrese al aire conforme a su contrato y a la programación acordada. Asimismo, destacaron que la semana pasada lograron un récord histórico en redes sociales, con más de 50 millones de visualizaciones, 65 millones de impresiones y más de cuatro millones de interacciones. Este crecimiento se atribuye a formatos y talentos diversos, incluyendo la cobertura del Mundial de Marta Fort, el consultorio de Esteban Lamothe, las investigaciones de Mauro Szeta y