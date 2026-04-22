Se prevén chaparrones aislados en la zona norte y lluvias débiles para la mitad sur de la provincia.

Miércoles 22 de abril

Se prevén chaparrones aislados en la zona norte y lluvias débiles para la mitad sur de la provincia. El constante flujo de humedad desde Brasil provocará lluvias matinales principalmente en la zona norte, mientras que las demás zonas se esperan condiciones más estables, con ocasionales lluvias débiles y dispersas en zona centro. Las condiciones del tiempo tenderán a mejorar de forma generalizada hacia el mediodía. Se espera la presencia de nieblas y neblinas durante gran parte de la mañana, con un marcado predominio de vientos del sector sur y sureste.

Precipitaciones: se esperan entre 2 a 8 mm en la zona norte. Probabilidad de precipitación: 20/46 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noreste, sureste, suroeste y noroeste. Velocidades entre 2 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 31 °C para Iguazú con una sensación térmica de 33°C, y la mínima sería de 17 °C en Bdo de Irigoyen.

Jueves 23 abril

Se anticipa tiempo inestable, abundante cobertura nubosa aunque con baja probabilidad de lluvias. La influencia de un frente estacionario genera condiciones de cielo mayormente nuboso con baja probabilidad de precipitaciones. Predominarán los vientos leves a moderados del sector sureste.

Precipitaciones: se esperan entre 2 y 5 mm. Probabilidad de precipitación: 15/45 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sureste. Velocidades entre 3 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Iguazú, y la mínima sería de 19 °C en San Vicente.

Viernes 24 de abril

Tendencia a tiempo algo inestable y ambiente pesado. Se prevé nubosidad variable con baja probabilidad de lluvias. El predominio de altas presiones mantiene la estabilidad general, pero el constante flujo de humedad desde el Amazonas elevará la sensación térmica, generando una jornada de calor húmedo.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 10/20 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del norte y noreste con velocidades entre 2 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Iguazú, y la mínima sería de 20 °C en San Pedro.

FUENTE:Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.