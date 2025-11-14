¿Se le pagará a los militares de Estados Unidos este viernes 15 de noviembre? Lo que sabemos

En plena incertidumbre por el cierre de gobierno federal que inició el 1 de octubre de 2025, los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. enfrentan la posibilidad de no recibir su pago este viernes.

La administración Trump ha anunciado planes para garantizar el desembolso mediante fondos reasignados, pero las advertencias sobre la agotabilidad de estos recursos generan preocupación.

Contexto

El cierre de gobierno, ya en su día 43, afecta directamente a alrededor de 1.3 millones de tropas en servicio activo, quienes deben continuar trabajando como empleados esenciales sin garantía inmediata de pago.

Este escenario no solo impacta la moral y la estabilidad financiera de los militares y sus familias, sino que resalta las tensiones políticas entre republicanos y demócratas, con acusaciones mutuas que podrían prolongar la crisis y afectar beneficios sociales más amplios, como los cupones de alimentos para millones de estadounidenses.

Para el pago del 15 de noviembre a los militares, la administración de Trump planea usar unos 5.3 mil millones de dólares de fuentes mixtas Foto: Kenny Holston/The New York Times/Bloomberg

En shutdowns anteriores, como el de 2023, se evitó el impago a último minuto, pero la situación actual pone en riesgo proyectos de defensa a largo plazo al redirigir fondos.

¿Qué se sabe del pago a los militares?

El shutdown surgió por desacuerdos en el Congreso: los demócratas exigen extender subsidios del Affordable Care Act para evitar alzas en primas de seguros, mientras los republicanos insisten en restaurar fondos completos sin parches parciales.

Para el pago del 15 de noviembre a los militares, la administración planea usar unos 5.3 mil millones de dólares de fuentes mixtas: 2.5 mil millones del fondo de vivienda militar bajo la One Big Beautiful Bill Act, 1.4 mil millones de investigación y desarrollo del Pentágono, y otros 1.4 mil millones de adquisiciones.

Un sargento del Ejército de EE. UU. participa en una sesión de entrenamiento en Carter Field. Foto: Matthew Modoono/Universidad Northeastern

Además, se aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares, lo que ha suscitado dudas demócratas sobre su legalidad.

En el cierre anterior de 43 días, que terminó el 12 de noviembre de 2023 con una resolución continua, solo los militares recibieron pagos durante la crisis, mientras civiles furloughed esperaron compensación retroactiva.

Qué dice el gobierno de los Estados Unidos: «Los fondos podrían no alcanzar»

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió con CBS el 26 de octubre que los fondos podrían no alcanzar para el 15 de noviembre, describiéndolo como un «boicot» y culpando a los demócratas por el impasse.

«Este es un boicot liderado por los demócratas, y simplemente no estoy seguro de qué están haciendo», dijo Bessent. «Creo que podremos pagarles a partir de noviembre. Pero para el 15 de noviembre, nuestras tropas y miembros del servicio que están dispuestos a arriesgar sus vidas no van a poder recibir su paga. Qué vergüenza».

Un funcionario del Pentágono enfatizó: “El presidente Trump está cumpliendo su promesa de cuidar a las tropas a pesar de que los demócratas han cerrado el gobierno y están bien con que nuestros hombres y mujeres más valientes no reciban pago”.

Si el cierre persiste más allá del 15 de noviembre, los militares podrían trabajar sin pago inmediato. Foto: Kyodo/AP

El vicepresidente JD Vance agregó: “Creemos que podemos continuar pagando a las tropas el viernes. Desafortunadamente, no podremos pagar a todos, porque nos han dado una mano muy mala los demócratas”.

Por su parte, el speaker de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, han rechazado medidas parciales, priorizando una reapertura total del gobierno.

Qué pasa después

Si el cierre persiste más allá del 15 de noviembre, los militares podrían trabajar sin pago inmediato, aunque recibirían compensación retroactiva una vez resuelto. Recientemente, se aprobó una medida bipartidista para financiar temporalmente el gobierno, pero su implementación podría tardar días.

Expertos recomiendan monitorear actualizaciones del Congreso y el Pentágono, ya que beneficios como SNAP podrían agotarse en una semana, afectando a más de 40 millones de personas. La resolución depende de un acuerdo bipartidista para evitar daños mayores en sectores clave como la defensa y la asistencia social.