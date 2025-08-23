Se iban a casar, su perro se enfermó y gastaron todo el presupuesto de su boda para salvarlo: «Elvis está primero»

Heather Johnston ama a los animales desde siempre, y fueron sus fieles compañeros de su vida, sobre todo en los momentos más difíciles: la muerte de su hermana y el divorcio de sus padres. Cuando su perro Elvis empezó a sufrir convulsiones de causas desconocidas, no dudó en gastar todo el dinero que tenía ahorrado para su casamiento con su prometido, Andrew Boccuzzi, en la veterinaria.

«Cuando gastaste todo el presupuesto de tu boda en salvar a tu perro de 15 años», escribió Johnston en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

El reel de la pareja se hizo viral. (Fotos: Instagram @littlepawsbnb.maine)

En las imágenes se ve a los futuros novios en el hospital veterinario local, junto al chihuahua mestizo sobre su regazo. «Daríamos todo lo que tenemos por este pequeño», agregaron en el epígrafe.

La historia de Elvis, el rey de cuatro patas: «Le debo la vida»

Luego de que la publicación se hiciera viral, y tuviera cientos de comentarios, la revista People entrevistó a la joven, que resulta ser dueña de una guardería canina, un emprendimiento de alojamiento para perros personalizado, idea que tuvo gracias a su mascota.

«Siempre dije que Elvis es lo primero; mi prioridad absoluta, y él vive mejor que yo porque le debo la vida», expresó Johnston. Y confesó: «Tuvo un grave problema de salud que lo llevaba a desmayarse y tener convulsiones, y después de superar el impacto inicial del precio del tratamiento, no lo dudé».

Comprometidos hace poco, planeaban celebrar su boda en Italia. (Captura Instagram @littlepawsbnb.maine)

«No bromeo cuando digo que lo amo más que a nada en el mundo, excluyendo a mi prometido, tal vez», dijo con humor. En los mensajes que le dejaron otros seguidores muchos destacaron el apoyo de su futuro esposo en la decisión.

«Significa que te vas a casar con el indicado, porque tiene tu mismo corazón», le dijo una una seguidora. Luego contó que Elvis es su compañero desde que lo adoptó en un refugio de animales, cuando estaba en la secundaria.

«Mi hermana lo eligió cuando lo vio, antes de morir, y yo fui la primera persona que Elvis dejó que lo abrazara, y a partir de ahí nos convertimos en almas gemelas», rememoró Johnston.

Elvis, el perro de la pareja. (Fotos: Instagram @littlepawsbnb.maine)

«Lo llevo a casi todos los lugares a los que voy y me acompañó durante la muerte de mi hermana, la graduación del instituto, la universidad, el divorcio de mis padres, todos mis primeros trabajos, apartamentos y casas, y todas mis relaciones», detalló emocionada.

De hecho Elvis también está en el logo de su negocio, Little Paws B&B Dog Daycare & Boarding, su guardería canina en Topsham, Maine Johnston.

«Somos una familia de tres», dice la pareja sobre su hijo perruno, Elvis. (Instagram @littlepawsbnb.maine)

«Él ha sido mi única constante en la vida. Todos nos conocen como un combo, como si fuésemos uno, y si si llego sin él, siempre alguien me preguntará dónde está», expresó.

Y sin dudar, argumentó: «Me endeudaré por mi perro, pero no por una boda; lo haríamos de nuevo de ser necesario».

Heather Johnston y Andrew Boccuzzi se casaron en su jardín, con su perro Elvis

Su plan original era casarse en Italia, su destino de ensueño, alquilar una casa donde pudieran hospedarse con su familia y celebrar una boda informal al aire libre.

«Siempre me preocupa ahorrar dinero, y creo que el plan ahora es simplemente pensar en una celebración pequeña donde Elvis pueda estar presente, y planear una celebración más grande para más adelante, cuando reunamos el dinero», comentó en diálogo con People.

El día del casamiento, en el jardín de su casa.

Muchos usuarios le pidieron que creara un fondo solidario de recaudación para que quienes puedan colaboren. Sin embargo, la pareja prefirió financiar ellos mismos una íntima boda que finalmente llevaron a cabo en su propio jardín.

«Llevé a mi perro a mi boda y le hice un moño a juego con mi vestido», contó Heather, junto a su look cuadrillé a juego con Elvis en un breve video.

La novia y su perro, con moño a juego con el vestido. (Fotos: Instagram @littlepawsbnb.maine)

La unión civil tuvo lugar un día soleado en el predio donde funciona la guardería canina de los flamantes esposos, rodeados de sus seres queridos.

Ante la insistencia de los fanáticos del matrimonio, publicaron un link de regalo simbólico para los novios, donde varios dejaron su aporte.

«Elvis está medicado y recuperado, ya ha pasado días en el lago, hizo pequeñas caminatas, fue a una boda, todavía trabaja en el jardín conmigo y se divierte mucho», expresó Johnston. Y concluyó: «El rey ha vuelto».