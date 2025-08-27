Se hizo el muerto, pero se escapó en bicicleta para estar con su amante: fue descubierto y recibió un insólito castigo

Un tribunal del condado de Green Lake, Estados Unidos, condenó a tres meses de prisión a un hombre que fingió su propia muerte.

El acusado había simulado un accidente, por lo que los investigadores suponían su fallecimiento, pero estaba con vida.

En realidad, se trataba de un plan para poder escaparse de su familia y encontrarse con su amante.

Un fuga disfrazada de muerte

Ryan Borgwardt, un hombre de 45 años oriundo de Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, fue sentenciado a 89 días en la cárcel del condado, acusado del delito de obstrucción de su hallazgo cuando la policía lo buscaba, el año pasado, tras un denuncia por su desaparición.

Mark Stale, el juez del tribunal que dictó la sentencia, también ordenó que el hombre pague 30.000 dólares a la Oficina del Sheriff del Condado de Green Lake y al Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, en compensación por los recursos desperdiciados en la búsqueda.

El 12 de agosto de 2024, Borgwardt salió de su casa para, supuestamente, ir a pasar el día al lago Green Lake. Sin embargo, al ver que se hacía tarde y no regresaba, su esposa Emily y sus tres hijos decidieron reportarlo como desaparecido.

Ryan Borgwardt fingió su muerte en un lago, para poder escaparse con su amante. Foto: AP/Morry Gash

Al llegar al lugar, la policía encontró su kayak volcado y un chaleco salvavidas, por lo que comenzó a conjeturar que el sujeto se había ahogado.

Así entonces, los efectivos continuaron con la búsqueda, sin poder hallar el cuerpo del supuesto fallecido. Finalmente, tras casi dos meses de incansables rastrillajes, se encontrarían con una gran sorpresa.

Una búsqueda implacable y una condena a la altura del delito

Después del hallazgo de sus objetos en el lago, el rastreo de Ryan Borgwardt se orientó hacia un caso de muerte por ahogamiento. En total, la investigación duró ocho semanas y costó al menos 50.000 dólares, ya que la comunidad local invirtió incontables horas y recursos para encontrar el cuerpo del hombre.

Sin embargo, luego de 54 días de búsqueda de su cuerpo, los investigadores descubrieron que el padre de tres hijos había estado chateando por Internet con una mujer de Uzbekistán, a la que le declaraba su amor y su deseo de crear una nueva vida con ella.

Más tarde, hallaron que el hombre había revertido su vasectomía y solicitado un nuevo pasaporte, tras alegar la pérdida del suyo. También que tenía una nueva cuenta bancaria, que los datos de su computadora estaban borrados y que contaba con un seguro de vida por 375.000 dólares.

A partir de entonces, las autoridades sospecharon que lo del lago fue una puesta en escena, y que en realidad Borgwardt se escapó para estar con su amante.

Finalmente, descubrieron que el nombre de Borgwardt había sido registrado por la policía de Canadá el día después de que se reportó su desaparición, por lo que comprobaron que estaba con vida y comenzaron a seguirle el rastro.

Tras varios días, pudieron ubicarlo en Georgia, donde, según confesaría más tarde, pasó varios días en un hotel con su amante uzbeka.

Ante esto, entablaron conversaciones con él, hasta que, en noviembre, lograron convencerlo de que regresara a Estados Unidos.

En diciembre, Ryan Borgwardt retornó a Wisconsin, donde se entregó a la justicia y fue acusado de obstruir la búsqueda.

Ryan Borgwardt fue condenado a 89 días de prisión. Foto: AP

Por sus declaraciones, se supo que había simulado un escenario de muerte en el lago, pero que, en realidad, el día de su desaparición, recorrió 112 kilómetros en bicicleta eléctrica hasta la ciudad de Madison, para luego tomar un autobús a Detroit y cruzar a Canadá, desde donde voló a Europa.

La fiscal Gerise LaSpisa, quien llevó adelante la investigación, declaró que “Todo el plan de fingir su muerte para devastar a su familia con el fin de satisfacer sus propios deseos egoístas dependía de morir en el lago y vender su fallecimiento al mundo”.

El juez Mark Slate, en tanto, dijo que condenó a Borgwardt la misma cantidad de días —89— que duró su búsqueda.

Antes de finalizar la audiencia, por último, el acusado, quien también recibió el pedido de divorcio por parte de su esposa, dijo que lamentaba “profundamente” sus acciones y el dolor que causó a su familia y amigos.